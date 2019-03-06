Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin konut için başvuru işlemleri başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için başvuru şartları belli oldu. 240 aya kadar vadelendirilebilecek olan 50 bin konut için başvurular 45 gün içerisinde alınacak. Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ 50 bin konut hangi illerde olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

TOKİ 50 BİN KONUT HANGİ İLLER?

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin 50 bin konutunun hangi illerde olacağını merak ediyor. Gelen bilgilere göre, 50 bin konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul'da, 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da yapılacak.

240 AYA KADAR VADE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 50 bin konut ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüzde 10'la başlayacağız, yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. Konut fiyatları 240 aya kadar vadelendirilebilecek. Kira öder gibi ödeyecekler. 2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Her ilde konuma göre değişiklik gösterecek." dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

TOKİ 50 bin konut başvuruları 6 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

50 BİN KONUT İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru sahiplerinin o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gereiyor.

2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 için de 18 yaşının doldurulması gerekiyor.

2+1 konutlar için en fazla 4500 lira gelir, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor. 3+1 konutlar için gelir şartı aranmıyor.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Alt gelir grubu ve emekli başvuru şartları

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.