Savunmada tarihi eşik aşıldı: 7 milyar 445 milyon dolarla rekor kırıldı!

Savunma ve havacılık sanayisinin Ocak-Kasım dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 7 milyar 445 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında tarihi rekora ulaşıldığını belirterek, "Türkiye, savunma ve havacılık ihracatında yükselişini kararlılıkla sürdürüyor, her ay yeni bir başarı hikayesi yazıyoruz" dedi. Savunma ve havacılık sektöründeki bu ivmeyle, yalnızca Kasım ayıyla değil, yılın geneline ilişkin performansıyla da tarihi bir eşiği aşarak yeni bir rekora imza attığını vurgulayan Görgün, şöyle konuştu: "Yalnızca 11 ayda gerçekleşen ihracat rakamlarımız tüm zamanların yıllık istatistiklerini geride bıraktı" ifadelerine yer verdi.

