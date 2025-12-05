PODCAST CANLI YAYIN

PAYCO'ya yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve FOREX dolandırıcılığından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye operasyon düzenledi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 11 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PAYCO'ya yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı.

SUÇ GELİRLERİ FİNANS SİSTEMİNE SOKULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen denetim ve analiz raporları doğrultusunda, yasa dışı bahis ve FOREX dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kurumlar aracılığıyla finans sistemine sokulduğu ve birçok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.

Elektronik para ve ödeme (AA)Elektronik para ve ödeme (AA)

1 ÖRGÜT LİDERİ, 3 YÖNETİCİ VE 7 ÖRGÜT ÜYESİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, bireysel değil örgütlü, hiyerarşik bir yapıya sahip suç örgütünün varlığını ortaya koydu. Bu yapıda, 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesi olmak üzere toplam 11 şüpheli tespit edildi. Çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edilmiştir.

Elektronik para ve ödeme (AA)Elektronik para ve ödeme (AA)

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Basın açıklaması, sosyal medyaBasın açıklaması, sosyal medya

ŞÜPHELİLERE AİT MAL VARLIKLARINA EL KOYMA TEDBİRİ

Soruşturmanın devamında, suç tarihinden sonra şüphelilere ait mal varlıklarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince el koyma tedbiri uygulandı. Başsavcılık, mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin engellenmesi için titizlikle çalışmalara devam ettiğini duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Bahis soruşturmasında yeni dalga: Futbolcu ve yöneticiler için gözaltı kararı verildi!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Türk Telekom
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
D&R
İmamoğlu'na çalışan köstebeğin tehdit ettiği savcı ifade verdi: "Bunların sana dönüşü olur"
İdefix
Donacağız! 10 il kar küreklerini hazırlasın: Özellikle o saatlere dikkat
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
Berat Albayrak'ın başlattığı büyük dönüşüm! Milli enerjide yeni bir eşik: 6. gemi filoya katıldı
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Güllü’nün şüpheli ölümünde yeni görüntüler: “İtildiği anı kameram kaydetmiş”
Türkiye Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi ne zaman ve saat kaçta?
81 ilde adli emanetlerde sıkı denetim! Bakan Tunç talimatı verdi
Okan Buruk'tan sürpriz! Samsunspor maçında stoperde forma onun
Annelere 6 ay doğum izni ev kadınlarına emeklilik için yeni reformlar yolda
Davaya adanan ömre büyük onur! Mütefekkir Sadık Albayrak'a Yılın Fikir Adamı Ödülü
Milyoner’de altın sorusu gündem oldu: Çeyrek altın gerçekte kaç gram?
Sokakta provokasyon: 'Kendine Muhabir' isimli Hasan Köksoy ve Halil Kürklü gözaltına alındı! Arif Kocabıyık hakkında soruşturma
Yeşilçam’ın 68’lik güzeli Itır Esen’in son halini gören dilini ısırdı