Köşede altını olan dikkat! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Sarı metalde son fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde. Birikimini altından yana kullananlar güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? Bugün kuyumcudan, Kapalıçarşı'dan altın alsam ne öderim? İşte 5 Aralık 2025 piyasada günün fiyatları.
Sarı metalde hareketlilik sürerken, altına yatırım yapanlar gözünü yeniden güncel rakamlara çevirdi. Birikimini altınla değerlendirenler, gramdan çeyreğe tüm ürünlerde alış-satış fiyatlarını öğrenmek için piyasaları yakından takip ediyor. İşte günün altın fiyatları…
5 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Altın Türü
|Alış (TL/USD/€)
|Satış (TL/USD/€)
|ALTIN (TL/GR)
|5.768,88
|5.769,64
|22 Ayar Bilezik
|5.317,53
|5.346,99
|Altın (ONS)
|4.219,17
|4.219,75
|Altın ($/kg)
|134.980,00
|134.998,00
|Altın (Euro/kg)
|157.586,00
|157.607,00
|Cumhuriyet Altını
|37.877,00
|38.164,00
|Yarım Altın
|18.997,00
|19.158,00
|Çeyrek Altın
|9.498,00
|9.579,00
|Reşat Altını
|37.909,47
|38.196,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.911,69
|38.199,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.300,73
|5.546,30
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.211,28
|4.211,84
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.203,22
|4.308,52
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|92.996,32
|94.482,79
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.317,55
|191.990,90
|Gremse Altın
|92.996,32
|95.122,76
|Ata Altın
|38.360,98
|39.329,04
|Tam Altın
|37.198,53
|37.932,75
|Külçe Altın ($)
|136.300,00
|136.400,00
|Has Altın
|5.740,03
|5.740,79
|Hamit Altın
|37.909,47
|38.196,95
