Köşede altını olan dikkat! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Sarı metalde hareketlilik sürerken, altına yatırım yapanlar gözünü yeniden güncel rakamlara çevirdi. Birikimini altınla değerlendirenler, gramdan çeyreğe tüm ürünlerde alış-satış fiyatlarını öğrenmek için piyasaları yakından takip ediyor. İşte günün altın fiyatları…