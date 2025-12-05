PODCAST CANLI YAYIN

Köşede altını olan dikkat! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Sarı metalde son fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde. Birikimini altından yana kullananlar güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Peki gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu? Bugün kuyumcudan, Kapalıçarşı'dan altın alsam ne öderim? İşte 5 Aralık 2025 piyasada günün fiyatları.

Sarı metalde hareketlilik sürerken, altına yatırım yapanlar gözünü yeniden güncel rakamlara çevirdi. Birikimini altınla değerlendirenler, gramdan çeyreğe tüm ürünlerde alış-satış fiyatlarını öğrenmek için piyasaları yakından takip ediyor. İşte günün altın fiyatları…

5 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın Türü Alış (TL/USD/€) Satış (TL/USD/€)
ALTIN (TL/GR) 5.768,88 5.769,64
22 Ayar Bilezik 5.317,53 5.346,99
Altın (ONS) 4.219,17 4.219,75
Altın ($/kg) 134.980,00 134.998,00
Altın (Euro/kg) 157.586,00 157.607,00
Cumhuriyet Altını 37.877,00 38.164,00
Yarım Altın 18.997,00 19.158,00
Çeyrek Altın 9.498,00 9.579,00
Reşat Altını 37.909,47 38.196,95
Kulplu Reşat Altını 37.911,69 38.199,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.300,73 5.546,30
18 Ayar Altın TL/Gr 4.211,28 4.211,84
14 Ayar Altın TL/Gr 3.203,22 4.308,52
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.996,32 94.482,79
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.317,55 191.990,90
Gremse Altın 92.996,32 95.122,76
Ata Altın 38.360,98 39.329,04
Tam Altın 37.198,53 37.932,75
Külçe Altın ($) 136.300,00 136.400,00
Has Altın 5.740,03 5.740,79
Hamit Altın 37.909,47 38.196,95

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


CANLI DÖVİZ FİYATLARI NE KADAR?

