Emlak satışları zirvede! Geçen yıla kıyasla....

Ocak-Kasım döneminde gayrimenkul satışları yüzde 7.6 artarak 2 milyon 874 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 825 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Gayrimenkul satışları Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de geçen yıla kıyasla artarken, Mart, Ekim ve Kasım aylarına gelindiğinde ise düşüş gösterdi.

