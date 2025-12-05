Emlak satışları zirvede! Geçen yıla kıyasla....
Ocak-Kasım döneminde gayrimenkul satışları yüzde 7.6 artarak 2 milyon 874 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 825 bin 188 olarak gerçekleşmişti. Gayrimenkul satışları Ocak, Şubat, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de geçen yıla kıyasla artarken, Mart, Ekim ve Kasım aylarına gelindiğinde ise düşüş gösterdi.