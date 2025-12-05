PODCAST CANLI YAYIN

Dolandırıcılık vakaları 300 bine dayandı: Hükümet biyometrik doğrulama hazırlığında

Bilişim suçları içinde sadece banka ve kredi kartları ile yapılan dolandırıcılıklar için 300 bine yakın dava açıldığı bildirildi.

Meclis'e sunulan 11'inci yargı paketi kapsamında yeni önlemler getirilmesi planlanan bilişim suçları, gelişen teknolojinin de etkisiyle adeta patladı. Sadece banka ve kredi kartları ile yapılan dolandırıcılıklar için 300 bine yakın dava açıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, IBAN'ların kullandırılması, patates hatlar gibi pakette yer alan düzenlemelere neden gerek duyulduğuna ilişkin komisyona bilgi verdi. Bazı dolandırıcıların patates hatlarla etrafta emniyet ortamı efekti vererek veya adliye ortamındaki sesleri taklit ederek dolandırdıklarını anlatan Acar, "Bu nedenle biyometrik veri ile hat alma ve banka hesabı zorunluluğu getirmek istiyoruz. Sıkı takibe geçmek ilk etapta uygulayabileceğimiz şeylerden biri" dedi.

