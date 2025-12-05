Altın yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, dolar cinsinden altın fiyatı Kasım sonu itibarıyla yıllık yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. 2026'ya bakıldığında da altında görünüm "jeoekonomik belirsizliklerin gölgesinde" şekillenecek. Mevcut koşulların devam etmesi halinde dar bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Ancak 2025 göz önünde bulundurulduğunda Konsey'e göre 2026 sürprizlere dolu bir yıl olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN