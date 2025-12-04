Riskli yapılar güvenli yapılara dönüşüyor

Bir yandan deprem bölgesinde 453 bininci yuvayı teslim etmeye hazırlanan, diğer yandan 500 bin sosyal konut projesiyle dünya gündemine oturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm seferberliğini de sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı 'kentsel dönüşüm seferberliği' kapsamında bugüne kadar 2 milyon 252 bin riskli yapı, güvenli yuvalara dönüştü. Yaklaşık 10 milyon kişi, güvenli evlerinde yeni yaşamlarına başladı. Halihazırda 81 ilde 258 bin riskli ev ve dükkânın yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın vatandaş daha yenilenmiş yuvalarına yerleşmek için gün sayıyor.

175 BİNİ İSTANBUL'DA

İstanbul'da ise bugüne kadar dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 924 bine ulaştı. Böylelikle 13 yılda 3.5 milyonu aşkın kişi depreme dirençli yeni evlerine yerleşti. İstanbul'da dönüşüm sürecinde olan bağımsız bölüm sayısı 175 bine tırmandı. Evini yenilemek isteyenlere 875 bin lira hibe, 875 bin lira da kredi imkanı sağlayan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında dönüşüme giren ev sayısı ise 78 bine ulaştı. Öte yandan deprem bölgesindeki çalışmalarda da son viraja girildi.