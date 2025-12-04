PODCAST CANLI YAYIN

Riskli yapılar güvenli yapılara dönüşüyor

Başkan Erdoğan’ın 13 yıl önce başlattığı kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında 2.2 milyon riskli yapı dönüştürülürken, halen 258 bin ev ve iş yerinde yenileme çalışmaları sürüyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Riskli yapılar güvenli yapılara dönüşüyor

Bir yandan deprem bölgesinde 453 bininci yuvayı teslim etmeye hazırlanan, diğer yandan 500 bin sosyal konut projesiyle dünya gündemine oturan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm seferberliğini de sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı 'kentsel dönüşüm seferberliği' kapsamında bugüne kadar 2 milyon 252 bin riskli yapı, güvenli yuvalara dönüştü. Yaklaşık 10 milyon kişi, güvenli evlerinde yeni yaşamlarına başladı. Halihazırda 81 ilde 258 bin riskli ev ve dükkânın yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın vatandaş daha yenilenmiş yuvalarına yerleşmek için gün sayıyor.

175 BİNİ İSTANBUL'DA
İstanbul'da ise bugüne kadar dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 924 bine ulaştı. Böylelikle 13 yılda 3.5 milyonu aşkın kişi depreme dirençli yeni evlerine yerleşti. İstanbul'da dönüşüm sürecinde olan bağımsız bölüm sayısı 175 bine tırmandı. Evini yenilemek isteyenlere 875 bin lira hibe, 875 bin lira da kredi imkanı sağlayan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında dönüşüme giren ev sayısı ise 78 bine ulaştı. Öte yandan deprem bölgesindeki çalışmalarda da son viraja girildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu! Milyonlarca maaş ve ödeme değişecek
Barzanilerin maskesi Cizre'de düştü! YPG için özerklik istediler... ENKS'yi teşvik ettiler: TAKVİM kuzu postundaki çakalı aylardır yazıyor
D&R
Özgür Özel'e tarihi belge tokadı! Başkan Erdoğan'a “Deden neredeydi” sorusuna şehadet belgeli yanıt geldi
Emekliye %11.2 enflasyon zammı: Hesaplar noktası virgülüne değişti! SSK BAĞKUR'a 19 bin TL maaş...
Fenerbahçe Meksikalı golcü Gimenez'i öncelikli hedefi olarak belirledi
İdefix
Memura emekliye enflasyon farkı: En düşük maaş için 5. oran geldi! İşte meslek meslek zam tablosu
Kayak merkezlerinde yılbaşı heyecanı başladı! Tatil fiyatları dudak uçuklattı!
HSK atamaları Resmi Gazete'de! 1351 hakim ve savcı adayının görev yeri belli oldu
ZTK'da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU
Galatasaray’dan Süper Lig’i ayağa kaldıracak transfer!
Kuruluş Orhan’da dervişin nasihatleri yüreklere dokundu!
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni gelişme! Gökhan Gönül ve Aref hakkında karar verildi!
İsrail kışkırtıyor SDG entegre olmuyor! MOSSAD'dan "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge"ye sabotaj girişimi: YPG'ye "müttefik" dediler
CHP'de "kirpi" operasyonu! İhraç ve disiplin furyası başlıyor: Listedeki ilk isim ve hedefteki 10 isim | Murat Emir vekilleri aradı mı?
Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı
Türk Telekom teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor engeller kalkıyor
"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!