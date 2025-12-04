Kasım enflasyonu beklentilerin altında: Yıllık TÜFE yüzde 31,07’ye geriledi!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım'da yüzde 0.87 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Aylık bazda 2.5 yılın en düşük fiyat artışı yaşanırken, aynı zamanda son 6 yılın en düşük Kasım enflasyonu görüldü.

18 AYDA 44 PUAN İNDİ

Ekim'de yüzde 32.87 olan yıllık enflasyon ise Kasım'da yüzde 31.07'ye inerek son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan yıllık enflasyonda 18 ayda yaşanan düşüş 44.38 puana ulaştı.

GIDADA DÜŞÜŞ

Enflasyonda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.33 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti. Yüzde 2.42 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 1.78 ile ulaştırma ve yüzde 1.70 ile konut grubu izledi. Aylık bazda gerileyen tek grup ise 0.69 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.



SOSYAL REFAH YÜKSELECEK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Bütüncül politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek 2026 sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediğimiz enflasyon oranı geriledikçe öngörülebilirlik artacak, yatırım ortamı iyileşecek, sosyal refah kalıcı şekilde yükselecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda Mayıs 2024'e göre iyileşme 44 puanı aştı. Ağustos- Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu Kasım'da normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin Aralık'ta devam etmesini bekliyoruz. Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor. Büyüme, yatırımlar, istihdam, ihracat ve sektörel güven endekslerindeki olumlu artışlar, enflasyon cephesinde de gelen olumlu verilerle güçlendi. Fahiş fiyat artışına yönelenlerin üzerine gidilmeye devam edilecek.