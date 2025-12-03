Halkbank'tan Gençİz Gençlik Zirvesi: Kimler katılıyor kimler
Halkbank’ın “İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek" temasıyla düzenleyeceği Gençİz Gençlik Zirvesi, 5 Aralık Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi’nde binlerce genci bir araya getirecek. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirveye; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katılacak. Gün boyunca İlber Ortaylı, Hidayet Türkoğlu, Selçuk Bayraktar, Orhan Gencebay gibi birçok isim gençlerle buluşacak.
Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'nin ikincisi, 5 Aralık Cuma günü, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek.
BAKANLAR ZİRVEDE
Binlerce gencin katılacağı Zirve, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Programa katılacak olan; Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle deneyimlerini paylaşacaklar.
KİMLER VAR KİMLER
Gün boyunca; Tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı, eski NBA sporcusu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, besteci ve ses sanatçısı Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu ilham veren fikir önderleri ve başarı hikâyeleriyle öne çıkan isimler, gençlerle bir araya gelecekler.
Ayrıca komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'un sahne alacağı program; paneller, söyleşiler, etkileşimli oturumlar ve ödüllü yarışmalarla gün boyunca devam edecek. Zirvede gençler, kariyer ve girişimcilik stantlarını ziyaret ederek kurum temsilcileriyle bire bir temas kurma ve profesyonel ağlarını geliştirme fırsatı yakalayacaklar.