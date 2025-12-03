Halkbank'tan Gençİz Gençlik Zirvesi: Kimler katılıyor kimler

Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi'nin ikincisi, 5 Aralık Cuma günü, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İnsan 5.0 – İnsanlık için Gelecek" temasıyla gerçekleştirilecek. BAKANLAR ZİRVEDE

Binlerce gencin katılacağı Zirve, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Programa katılacak olan; Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gençlerle deneyimlerini paylaşacaklar.

Halkbakn'ın Gençİz Gençlik Zirvesi'ne bakanlar katılacak (Fotoğraf: 2024, AA, Takvim.com.tr Arşiv) KİMLER VAR KİMLER

Gün boyunca; Tarihçi ve yazar Prof. İlber Ortaylı, eski NBA sporcusu ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, besteci ve ses sanatçısı Orhan Gencebay'ın da aralarında bulunduğu ilham veren fikir önderleri ve başarı hikâyeleriyle öne çıkan isimler, gençlerle bir araya gelecekler.