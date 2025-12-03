PODCAST CANLI YAYIN

Aralık ve Ocak Ayında Temettü Dağıtacak 23 Hisse Listelendi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yatırımcıları heyecanlandıran nakit kar payı ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor! Geçen hafta 7 şirket kar payı dağıtımını tamamlarken, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla temettü dağıtması beklenen dev şirketlerin sayısı tam 23'e ulaştı.

Giriş Tarihi:
Peki, Ford Otosan (FROTO), Enka İnşaat (ENKAI) ve Turkcell (TCELL) gibi devlerin de bulunduğu bu listede başka hangi hisseler var? İşte, önümüzdeki dönemde yatırımcılarının yüzünü güldürecek o şirketler ve temettü takviminin tüm detayları...

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK 23 ŞİRKET

Şirket (Hisse kodu) Hisse Başı Brüt Temettü Hisse Başı Net Temettü Temettü Tarihi
Vişne Madencilik (VSNMD) 0,3896 TL 0,3311 TL 1 Aralık 2025
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) 0,9605 TL 0,8165 TL 2 Aralık 2025
Ford Otomotiv (FROTO) 6,050 TL 5,7475 TL 3 Aralık 2025
Elite Naturel Gıda (ELITE) 0,050 TL 0,0425 TL 5 Aralık 2025
Göltaş Çimento (GOLTS) 5,00 TL 4,25 TL 5 Aralık 2025
Atlas YO (ATLAS) 0,0287 TL 0,0287 TL 8 Aralık 2025
Metro YO (MTRYO) 0,0517 TL 0,0517 TL 8 Aralık 2025
LDR Turizm (LIDER) (5. Taksit) 0,0285 TL 0,0242 TL 11 Aralık 2025
Ebebek Mağazacılık (EBEBK) (2. Taksit) 0,50 TL 0,425 TL 15 Aralık 2025
Batı Ege GYO (BEGYO) (2. Taksit) 0,0214 TL 0,0214 TL 15 Aralık 2025
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) (3. Taksit) 5,00 TL 4,25 TL 17 Aralık 2025
Altınkılıç Gıda (ALKLC) (4. Taksit) 0,0081 TL 0,0069 TL 22 Aralık 2025
Oba Makarnacılık (OBAMS) 0,2094 TL 0,1780 TL 22 Aralık 2025
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) (2. Taksit) 0,0855 TL 0,0726 TL 24 Aralık 2025
EYG GYO (EYGYO) 0,0285 TL 0,0285 TL 25 Aralık 2025
Turkcell (TCELL) (2. Taksit) 1,8181 TL 1,5454 TL 26 Aralık 2025
Meditera (MEDTR) (3. Taksit) 0,0840 TL 0,0714 TL 31 Aralık 2025
Tekfen Holding (TKFEN) 0,3318 TL 0,2820 TL 31 Aralık 2025
Enka İnşaat (ENKAI) 0,8333 TL 0,7083 TL 14 Ocak 2026
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 0,025 TL 0,0212 TL 28 Ocak 2026
Batı Ege GYO (BEGYO) (3. Taksit) 0,0214 TL 0,0214 TL 16 Şubat 2026
Batı Ege GYO (BEGYO) (4. Taksit) 0,0214 TL 0,0214 TL 15 Nisan 2026

Not: Tablodaki hisse başı temettü tutarları yuvarlanmıştır. Net temettü, Gelir Vergisi stopajı düşülmüş tutarı ifade eder. GYO ve Y.O. hisselerinde stopaj muafiyeti olabilir.

Temettü Tarihi Henüz Açıklanmayan Şirketler

Bazı şirketler kar payı dağıtım kararlarını almış olsalar da, ödeme tarihlerini henüz kesinleştirmediler. Yatırımcıların takibinde olması gereken ve yüksek temettü potansiyeli taşıyan o şirketler:

  • Pergamon Status (PSDTC): Hisse başı brüt 1,7127 TL

  • Rönesans GYO (RGYAS): Hisse başı brüt 1,6393 TL

  • Pasifik GYO (PSGYO): Hisse başı brüt 0,0112 TL

  • Kütahya Şeker (KTSKR): Hisse başı brüt 6,5217 TL (Yüksek brüt temettü dikkat çekiyor!)

  • Acıselsan (ACSEL): Hisse başı brüt 0,30 TL

  • Verusatürk GSYO (VERTU): Hisse başı brüt 0,30 TL

  • Verusa Holding (VERUS): Hisse başı brüt 0,10 TL

"İmralı" sonrası ilk: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız’ın fenomen kardeşini gören şaşıp kaldı!