Aralık ve Ocak Ayında Temettü Dağıtacak 23 Hisse Listelendi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yatırımcıları heyecanlandıran nakit kar payı ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor! Geçen hafta 7 şirket kar payı dağıtımını tamamlarken, 1 Aralık 2025 tarihi itibarıyla temettü dağıtması beklenen dev şirketlerin sayısı tam 23'e ulaştı.
Peki, Ford Otosan (FROTO), Enka İnşaat (ENKAI) ve Turkcell (TCELL) gibi devlerin de bulunduğu bu listede başka hangi hisseler var? İşte, önümüzdeki dönemde yatırımcılarının yüzünü güldürecek o şirketler ve temettü takviminin tüm detayları...
TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK 23 ŞİRKET
|Şirket (Hisse kodu)
|Hisse Başı Brüt Temettü
|Hisse Başı Net Temettü
|Temettü Tarihi
|Vişne Madencilik (VSNMD)
|0,3896 TL
|0,3311 TL
|1 Aralık 2025
|Bülbüloğlu Vinç (BVSAN)
|0,9605 TL
|0,8165 TL
|2 Aralık 2025
|Ford Otomotiv (FROTO)
|6,050 TL
|5,7475 TL
|3 Aralık 2025
|Elite Naturel Gıda (ELITE)
|0,050 TL
|0,0425 TL
|5 Aralık 2025
|Göltaş Çimento (GOLTS)
|5,00 TL
|4,25 TL
|5 Aralık 2025
|Atlas YO (ATLAS)
|0,0287 TL
|0,0287 TL
|8 Aralık 2025
|Metro YO (MTRYO)
|0,0517 TL
|0,0517 TL
|8 Aralık 2025
|LDR Turizm (LIDER) (5. Taksit)
|0,0285 TL
|0,0242 TL
|11 Aralık 2025
|Ebebek Mağazacılık (EBEBK) (2. Taksit)
|0,50 TL
|0,425 TL
|15 Aralık 2025
|Batı Ege GYO (BEGYO) (2. Taksit)
|0,0214 TL
|0,0214 TL
|15 Aralık 2025
|Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS) (3. Taksit)
|5,00 TL
|4,25 TL
|17 Aralık 2025
|Altınkılıç Gıda (ALKLC) (4. Taksit)
|0,0081 TL
|0,0069 TL
|22 Aralık 2025
|Oba Makarnacılık (OBAMS)
|0,2094 TL
|0,1780 TL
|22 Aralık 2025
|SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) (2. Taksit)
|0,0855 TL
|0,0726 TL
|24 Aralık 2025
|EYG GYO (EYGYO)
|0,0285 TL
|0,0285 TL
|25 Aralık 2025
|Turkcell (TCELL) (2. Taksit)
|1,8181 TL
|1,5454 TL
|26 Aralık 2025
|Meditera (MEDTR) (3. Taksit)
|0,0840 TL
|0,0714 TL
|31 Aralık 2025
|Tekfen Holding (TKFEN)
|0,3318 TL
|0,2820 TL
|31 Aralık 2025
|Enka İnşaat (ENKAI)
|0,8333 TL
|0,7083 TL
|14 Ocak 2026
|Osmanlı Yatırım (OSMEN)
|0,025 TL
|0,0212 TL
|28 Ocak 2026
|Batı Ege GYO (BEGYO) (3. Taksit)
|0,0214 TL
|0,0214 TL
|16 Şubat 2026
|Batı Ege GYO (BEGYO) (4. Taksit)
|0,0214 TL
|0,0214 TL
|15 Nisan 2026
Not: Tablodaki hisse başı temettü tutarları yuvarlanmıştır. Net temettü, Gelir Vergisi stopajı düşülmüş tutarı ifade eder. GYO ve Y.O. hisselerinde stopaj muafiyeti olabilir.
Temettü Tarihi Henüz Açıklanmayan Şirketler
Bazı şirketler kar payı dağıtım kararlarını almış olsalar da, ödeme tarihlerini henüz kesinleştirmediler. Yatırımcıların takibinde olması gereken ve yüksek temettü potansiyeli taşıyan o şirketler:
-
Pergamon Status (PSDTC): Hisse başı brüt 1,7127 TL
-
Rönesans GYO (RGYAS): Hisse başı brüt 1,6393 TL
-
Pasifik GYO (PSGYO): Hisse başı brüt 0,0112 TL
-
Kütahya Şeker (KTSKR): Hisse başı brüt 6,5217 TL (Yüksek brüt temettü dikkat çekiyor!)
-
Acıselsan (ACSEL): Hisse başı brüt 0,30 TL
-
Verusatürk GSYO (VERTU): Hisse başı brüt 0,30 TL
-
Verusa Holding (VERUS): Hisse başı brüt 0,10 TL