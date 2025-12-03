Kadraj Galeri Kadraj İkon A101’de yılbaşı ürünleri raflarda! 4 Aralık’tan itibaren yılbaşı ağacı, süslemeleri ve yeni yıl temalı ürünler satışta

A101, yeni yıl heyecanını evlere taşıyacak ürünlerle Aralık ayına hızlı bir başlangıç yapıyor. 4 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak yılbaşı ağacı, kar küresi ve dekoratif süsler, hem çeşitliliği hem de bütçe dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte ürün listesi!

Yılbaşı hazırlıklarını şimdiden tamamlamak isteyen tüketiciler, mağazalara gelen özel ürünleri kaçırmamak için A101'in yeni hafta kataloğunu merakla takip ediyor. İşte A101 4 Aralık Perşembe günü aktüel kataloğu!

A101 4 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER

Tek Kişilik Kenar Korunaklı Yatak Alezi: ₺299

Çift Kişilik Kenar Korunaklı Yatak Alezi: ₺349

Yastık Alezi: ₺79,50

English Home Tüy/Peluş Paspas: ₺499

Bebek Welsoft Fermuarlı Üst Giyim: ₺299

Bebek Yün Görünümlü Sweetshirt: ₺349

Jakar Desen Yün/Yün Karışımlı Çorap: ₺35

Ayıcıklı Kol Çantası: ₺299

Mermer Desenli Orta Sehpa: ₺399

Mermer Desenli Katlanabilir Masa: ₺699

Erkek Softshell Kapüşonlu Mont: ₺699

Erkek Eşofman Altı: ₺699

Çocuk Softshell Mont: ₺429

Erkek Sweatshirt: ₺299

Çöp Kovası: ₺59,50

Klozet Fırçası: ₺59,50

Düzenleyici Sepet: ₺79,50

Pedallı Çöp Kovası: ₺199

A101'DE YILBAŞI ÜRÜNLERİ RAFLARDA

Işıklı Kar Küresi: ₺179

Işıklı Kar Küresi: ₺129

Kardan Adam Süsü 4'lü: ₺129

Kar Tanesi 6'lı: ₺69

Ağaç Süsü: ₺10

Yılbaşı Ağacı: ₺899

Ağaç Taçlığı: ₺69

Yıldız ve Ağaç Şekilli Süs 12'li: ₺99

Metalik Top 6'lı: ₺39,50

Top 6'lı: ₺99,50

Top 6'lı: ₺109

Parlak Top 20'li: ₺99,50

Karışık Dekoratif Süs: ₺59,50

Paket Süs 12'li: ₺94,50

Karışık Dekoratif Süs: ₺139

Hızlı Akış Radyolu El Blender Seti (Hadi): ₺1.991 (Hadi İndirimli Fiyatı: ₺1.499)

Sim Süre: ₺39,50

Dekoratif Çam Ağacı: ₺59

Yılbaşı Konseptli Balon Seti: ₺29,50

Işıklı Figürlü Süs: ₺139

Orbus LR 44 Düğme Pil 45'li: ₺45

Orbus Dekoratif LED Mum: ₺65

Orbus Dekoratif Şerit Aydınlatma: ₺219

Orbus Dekoratif Şerit Led: ₺149

Yılbaşı Ağacı: ₺109

Kapı Süsü: ₺119

Tombik Bamboleo Oyunu: ₺29,50

Şamdan Mum Seti: ₺69,50

Dekoratif Yapay Ağaç: ₺179

Işıklı Seramik Dekoratif Ev: ₺199

KLL 1321C Şarjlı Masa Lambası: ₺379

Şişirme Pompası: ₺37,50

Düdüklü 6'lı: ₺29,50

Balon Seti Kardan Adam: ₺59,50

Orta Boy Kırmızı Kar Küresi: ₺249

Havan Karı Figürlü 3'lü: ₺199