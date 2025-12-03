A101’de yılbaşı ürünleri raflarda! 4 Aralık’tan itibaren yılbaşı ağacı, süslemeleri ve yeni yıl temalı ürünler satışta

A101'DE YILBAŞI ÜRÜNLERİ RAFLARDA
Işıklı Kar Küresi: ₺179
Işıklı Kar Küresi: ₺129
Kardan Adam Süsü 4'lü: ₺129
Kar Tanesi 6'lı: ₺69
Ağaç Süsü: ₺10
Yılbaşı Ağacı: ₺899
Ağaç Taçlığı: ₺69
Yıldız ve Ağaç Şekilli Süs 12'li: ₺99
Metalik Top 6'lı: ₺39,50
Top 6'lı: ₺99,50
Top 6'lı: ₺109
Parlak Top 20'li: ₺99,50
Karışık Dekoratif Süs: ₺59,50
Paket Süs 12'li: ₺94,50
Karışık Dekoratif Süs: ₺139
Hızlı Akış Radyolu El Blender Seti (Hadi): ₺1.991 (Hadi İndirimli Fiyatı: ₺1.499)
Sim Süre: ₺39,50
Dekoratif Çam Ağacı: ₺59
Yılbaşı Konseptli Balon Seti: ₺29,50
Işıklı Figürlü Süs: ₺139
Orbus LR 44 Düğme Pil 45'li: ₺45
Orbus Dekoratif LED Mum: ₺65
Orbus Dekoratif Şerit Aydınlatma: ₺219
Orbus Dekoratif Şerit Led: ₺149
Yılbaşı Ağacı: ₺109
Kapı Süsü: ₺119
Tombik Bamboleo Oyunu: ₺29,50
Şamdan Mum Seti: ₺69,50
Dekoratif Yapay Ağaç: ₺179
Işıklı Seramik Dekoratif Ev: ₺199
KLL 1321C Şarjlı Masa Lambası: ₺379
Şişirme Pompası: ₺37,50
Düdüklü 6'lı: ₺29,50
Balon Seti Kardan Adam: ₺59,50
Orta Boy Kırmızı Kar Küresi: ₺249
Havan Karı Figürlü 3'lü: ₺199