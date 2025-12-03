PODCAST CANLI YAYIN

1 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatları 3 Aralık...

Fed’in faiz kararı öncesinde altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dün ons altın 4.160 dolar seviyelerine kadar gerilese de kısa sürede güçlü bir toparlanma göstererek yeniden 4.200 doların üzerine tırmandı. Gram altında da benzer bir dalgalanma yaşandı. 5.690 TL’ye kadar düşen gram altın, bugün itibarıyla 5.770 TL seviyesine yükseldi. Peki külçe altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum ne? İşte 3 Aralık güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
1 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatları 3 Aralık...

Sarı metalde yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dün ons altın 4.160 dolar seviyelerine kadar gerilese de kısa sürede güçlü bir toparlanma göstererek yeniden 4.200 doların üzerine tırmandı. Gram altında da benzer bir dalgalanma yaşandı. 5.690 TL'ye kadar düşen gram altın, bugün itibarıyla 5.770 TL seviyesine yükseldi. İşte güncel altın fiyatları...

(AA)(AA)

3 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış
Altın (TL/Gr) 5.756,32 5.757,09
22 Ayar Bilezik 5.291,28 5.340,71
Altın (ONS) 4.206,01 4.206,59
Altın ($/kg) 134.864,00 134.882,00
Altın (Euro/kg) 157.158,00 157.179,00
Cumhuriyet Altını 37.826,00 38.145,00
Yarım Altın 18.971,00 19.148,00
Çeyrek Altın 9.485,00 9.574,00
Reşat Altını 37.858,47 38.177,95
Kulplu Reşat Altını 37.860,69 38.180,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.293,57 5.543,49
18 Ayar Altın TL/Gr 4.202,11 4.202,68
14 Ayar Altın TL/Gr 3.198,81 4.306,60
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.235,12 94.747,55
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.801,12 192.528,90
Gremse Altın 93.235,12 95.389,32
Ata Altın 38.459,49 39.439,25
Tam Altın 37.294,05 38.039,04
Külçe Altın ($) 136.700,00 136.800,00
Has Altın 5.727,53 5.728,31
Hamit Altın 37.858,47 38.177,95

(AA)(AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(AA)(AA)

CANLI DÖVİZ KURU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'liler TAKVİM'e konuştu tutsak CHP’li Özgür Özel'i korku sardı: Partililere susun tehdidi!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
İdefix
2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Asgari ücrette komisyon değişiyor! Masada hangi oranlar var? Zam hesabı TAKVİM'de
CHP'li İmamoğlu'nun paralel devlet yapılanması deşifre edildi!
Şimşek, sağanak ve don haritada! Kar topu oynamaya hazır olun! İstanbul için tarih belli
Okula başlama yaşı değişiyor: 3 formül 72 ay!
Şarık Tara'nın 2.4 milyar dolarlık mirasında gizli belge ortaya çıktı!
Derbi sonrası soyunma odasında Okan Buruk’un bu sözleri yankılandı: En iyi kimmiş gösterdik!
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yol haritası işliyor rotada sapma yok"
Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın etkinliğinde boya fırlatıp arbede çıkardılar! 17 şüpheli gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız
Netanyahu Trump’a savaş açtı! Mossad ajanları teknoloji devlerine sızdı: İsrail'den FBI’a emir geldi
Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalan'la görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?
Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde neler konuşuldu? Süper Lig’de 14. Haftanın VAR kayıtları açıklandı
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı | Putin'den Ukrayna'ya tehdit
Witkoff Moskova’da: Basına kapalı toplantı! Rus basını yazdı: Kiev masada mı menüde mi?
Oyunculuk babadan oğula! Gözleri KaraDeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür’ün oğlu meğer...