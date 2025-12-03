1 gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatları 3 Aralık...
Fed’in faiz kararı öncesinde altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dün ons altın 4.160 dolar seviyelerine kadar gerilese de kısa sürede güçlü bir toparlanma göstererek yeniden 4.200 doların üzerine tırmandı. Gram altında da benzer bir dalgalanma yaşandı. 5.690 TL’ye kadar düşen gram altın, bugün itibarıyla 5.770 TL seviyesine yükseldi. Peki külçe altın bugün kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınında son durum ne? İşte 3 Aralık güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler…
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sarı metalde yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dün ons altın 4.160 dolar seviyelerine kadar gerilese de kısa sürede güçlü bir toparlanma göstererek yeniden 4.200 doların üzerine tırmandı. Gram altında da benzer bir dalgalanma yaşandı. 5.690 TL'ye kadar düşen gram altın, bugün itibarıyla 5.770 TL seviyesine yükseldi. İşte güncel altın fiyatları...
3 ARALIK ALTIN FİYATLARI
|Ürün
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|5.756,32
|5.757,09
|22 Ayar Bilezik
|5.291,28
|5.340,71
|Altın (ONS)
|4.206,01
|4.206,59
|Altın ($/kg)
|134.864,00
|134.882,00
|Altın (Euro/kg)
|157.158,00
|157.179,00
|Cumhuriyet Altını
|37.826,00
|38.145,00
|Yarım Altın
|18.971,00
|19.148,00
|Çeyrek Altın
|9.485,00
|9.574,00
|Reşat Altını
|37.858,47
|38.177,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.860,69
|38.180,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.293,57
|5.543,49
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.202,11
|4.202,68
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.198,81
|4.306,60
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.235,12
|94.747,55
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.801,12
|192.528,90
|Gremse Altın
|93.235,12
|95.389,32
|Ata Altın
|38.459,49
|39.439,25
|Tam Altın
|37.294,05
|38.039,04
|Külçe Altın ($)
|136.700,00
|136.800,00
|Has Altın
|5.727,53
|5.728,31
|Hamit Altın
|37.858,47
|38.177,95
CANLI ALTIN FİYATLARI
CANLI DÖVİZ KURU