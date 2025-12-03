Sarı metalde yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Dün ons altın 4.160 dolar seviyelerine kadar gerilese de kısa sürede güçlü bir toparlanma göstererek yeniden 4.200 doların üzerine tırmandı. Gram altında da benzer bir dalgalanma yaşandı. 5.690 TL'ye kadar düşen gram altın, bugün itibarıyla 5.770 TL seviyesine yükseldi. İşte güncel altın fiyatları...