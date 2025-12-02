PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Türkiye İHA-SİHA ve savaş gemisinde dünya lideri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Yılmaz şöyle konuştu:

2026 yılında Genel Sekreterlik bütçesi için 21 milyar 287 milyon lira ödenek öngörülmektedir. Yüzde 41.2'si; Barışı Destekleme Faaliyetlerine, Acil Destek Giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisi'ne hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Türkiye'nin çektiği uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarı, 1973- 2002 döneminde 15 milyar dolarken, 2003 yılından bugüne yaklaşık 284 milyar dolar. 2025'in 9 ayında uluslararası doğrudan yatırım girişleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 11.4 milyar dolara ulaşmış, son 12 ayda yani yıllıklandırılmış olarak ise 15.3 milyar dolar ile son dönemdeki en güçlü performansını ortaya koymuştur.

Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisidir. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biridir.

