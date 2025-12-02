Cep telefonu aboneliği konusunda önemli düzenlemeler geliyor. TBMM'ye sunulan tasarıya göre; cep telefonu şirketleri, üç ayda bir tüm abonelerin ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesi gibi hallerle aktif olup olmadığını resmi makamlardan teyit edecek. İşletmeciler, BTK tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak, bu hatlara hizmet veremeyecek. Telefon aboneliğinde elektronik kimlik doğrulaması yapılacak. Yabancı uyruklu gerçek kişilere mobil haberleşme hatlarına özgü numara tahsis edilecek.

