Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3.97 büyüdü!
TÜRKIYE ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3.97 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3.2 ile yüzde 5 aralığında yer alıyor.
