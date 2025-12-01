LG ve Go Enerji iş birliğiyle Ankara’ya Türkiye’nin en büyük batarya fabrikası kurulacak

Türkiye küresel aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Güney Koreli enerji devi LG ile Türk şirketi Go Enerji'nin iş birliğinde Türkiye'nin en büyük batarya paketi üretim fabrikasının Ankara'da kurulması kararlaştırıldı. İlk finansman paketi olan 45 milyon euroluk yatırım devreye alınırken, GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gökhan Yıldız, yatırım tutarının uzun vadede toplamda 1 milyar euroyu aşma potansiyeli olduğunu belirterek, "Made in Türkiye" yazılı enerji depolama konteynerleri üretileceğini anlattı.

