Bakan Işıkhan açıkladı! En az stresli ve geleceğin meslekleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en stresli, en az stresli meslekler ile yıldızı parlayan geleceğin mesleklerinin hangileri olduğunu kaleme aldı. Bakan Işıkhan, kısa zaman önce güncelleştirdiği “Stres Yönetimi” adlı kitabında, stresli mesleklere ilişkin yaptığı araştırmaya yer verdi.

Buna göre; stresi en yüksek düzeyde olan meslek grupları, "askerlik, polislik, acil yardım personeli, itfaiyeci, pilot, öğretmenlik, hava trafik kontrol memurluğu, borsacı, gazeteci, işçi, sekreter, denetçi, klinik laboratuvar teknisyeni, ofis yöneticisi, kasiyer, danışma ve şikayet servisi memurları, yönetici, garson, makine operatörü, tarım işçisi, madenci ve boyacı, aktör/oyuncu, milletvekilliği" olarak sıralanıyor.

Işıkhan en az stresli meslekleri ise "kuaför/saç stilisti, odyolog, öğretim üyeliği, tıbbi kayıt teknikeri ve teknisyeni, kuyumcu, terzi, diyetisyen, kütüphaneci" olarak belirtiyor. Geleceğin mesleklerini de mercek altına alan Işıkhan, bu meslekleri "sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sağlık bakım personeli, sağlık yöneticisi, diyetisyen, gazeteci, avukat, zihinsel engelliler öğretmeni" olarak anlatıyor. Geleceğe dönük yıldızı parlamakta olan meslekleri de "doktorluk, bilişim teknolojileri uzmanlığı, veri analisti, kariyer uzmanlığı, siber suçlar uzmanlığı, yeni tarım teknikleri uzmanlığı" şeklinde ifade ediyor.

