PODCAST CANLI YAYIN

Genç üreticiler tarımın geleceği için ortak masa kurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Orman Gençlik Konseyi, gençlerin tarımsal üretime katılımını artırmak, modern tekniklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve kırsalda kalkınmayı hızlandırmak müthiş projelere imza atıyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Genç üreticiler tarımın geleceği için ortak masa kurdu

Türkiye'nin tarımsal potansiyelini gençlerin dinamizmiyle yükseltmeyi hedefleyen genç üreticilerden oluşan Konsey, sahada üretim yapan gençlerin ihtiyaçlarını doğrudan Bakanlık yetkililerine aktarmak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda özellikle dijital tarım uygulamaları, iklim dostu üretim teknikleri, veri temelli sulama, hayvan sağlığı, bitki hastalıklarıyla mücadele, toprak verimliliği ve su yönetimi gibi konularda uzmanlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuluyor. Bu konudaki tüm soruları yanıtlayan uzmanlar, gençlere rehberlik ediliyor.
Genç çiftçilerin hem teknik hem de ekonomik açıdan güçlenmesini amaçlayan Konsey, hibe programları, destek mekanizmaları ve finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması için bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor.



42 TEMSİLCİ
Konsey Başkanı Enderay Bozbay, hem süt ve besi hayvancılığı hem de bitkisel üretimin farklı alanlarında faaliyet gösterdiğini ve çok önemli geri dönüşümler aldıklarını söyledi. Bozbay, Boğaziçi Üniversitesinden mezun makine mühendisi olduğunu, Denizli Sanayi Odası Gıda Komite Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirterek, Konseyin 30 il temsilciyle kurulduğunu ve şu an 42 temsilcisiyle yola devam ettiğini anlattı. Bozbay, Konseyin genç üreticilerin sahadaki sesi olma misyonu taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: Sahada yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan Bakanlıktaki yetkililere aktarmak için bir fırsat oluşturuyoruz. Bu son derece önemli bir adım. Birçok arkadaşımız farklı alanlarda gerçekten kendi işinin uzmanı. Türkiye mozaiğini yansıtan çok özel bir konsey yapımız var. Bu konsey yapısının gençlere ilham verici bir hikayesi olabileceğini düşünüyoruz.
Bu sayede de gençlerle çok iyi bir iletişim yakaladık."


Tarımla ilgilenen gençler, bu özel toplantılara katılmaktan çok memnun olduklarını söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
İsrail Suriye'ye saldırıdı! Dışişleri'nden Tel Aviv'e tepki: Bölgenin istikrarına tehdit!
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat