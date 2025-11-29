Genç üreticiler tarımın geleceği için ortak masa kurdu

Türkiye'nin tarımsal potansiyelini gençlerin dinamizmiyle yükseltmeyi hedefleyen genç üreticilerden oluşan Konsey, sahada üretim yapan gençlerin ihtiyaçlarını doğrudan Bakanlık yetkililerine aktarmak için düzenli toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda özellikle dijital tarım uygulamaları, iklim dostu üretim teknikleri, veri temelli sulama, hayvan sağlığı, bitki hastalıklarıyla mücadele, toprak verimliliği ve su yönetimi gibi konularda uzmanlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuluyor. Bu konudaki tüm soruları yanıtlayan uzmanlar, gençlere rehberlik ediliyor. Genç çiftçilerin hem teknik hem de ekonomik açıdan güçlenmesini amaçlayan Konsey, hibe programları, destek mekanizmaları ve finansman kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması için bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor.





Konsey Başkanı Enderay Bozbay, hem süt ve besi hayvancılığı hem de bitkisel üretimin farklı alanlarında faaliyet gösterdiğini ve çok önemli geri dönüşümler aldıklarını söyledi. Bozbay, Boğaziçi Üniversitesinden mezun makine mühendisi olduğunu, Denizli Sanayi Odası Gıda Komite Başkanlığı görevini de yürüttüğünü belirterek, Konseyin 30 il temsilciyle kurulduğunu ve şu an 42 temsilcisiyle yola devam ettiğini anlattı. Bozbay, Konseyin genç üreticilerin sahadaki sesi olma misyonu taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: Sahada yaşanan sıkıntıları birinci ağızdan Bakanlıktaki yetkililere aktarmak için bir fırsat oluşturuyoruz. Bu son derece önemli bir adım. Birçok arkadaşımız farklı alanlarda gerçekten kendi işinin uzmanı. Türkiye mozaiğini yansıtan çok özel bir konsey yapımız var. Bu konsey yapısının gençlere ilham verici bir hikayesi olabileceğini düşünüyoruz.

