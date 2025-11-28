PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

İstanbul ve Ankara’da PERDER, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını 31 Aralık’a kadar sabitlediğini bildirdi. PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere "Tüketicilerimizin bütçesini korumayı öncelikli görevimiz olarak görüyoruz" dedi. Ankara'da 52 üye market ve 800'e yakın şube, İstanbul'da da yüzlerce şube ve markette erişilebilecek.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini açıkladı.

Gülhan, Et ve Süt Kurumu ile yürüttükleri işbirliğiyle, artan maliyetlere rağmen tüketicilere kırmızı ete ulaşılabilir fiyatlar sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

ET VE TEREYAĞI FİYATLARI 31 ARALIK'A KADAR SABİTLENECEK

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul'un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.

TEREYAĞI 384 LİRA SEVİYESİNDEN TÜKETİYE SUNULACAK

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.

ET VE TEREYAĞININ EKONOMİK OLARAK SUNULACAĞI ŞUBELER

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

52 ÜYE MARKET VE 800'E YAKIN ŞUBE

Et ve Süt Kurumu ile 24 Nisan 2023'ten bu yana sürdürülen işbirliği ve tedarik protokolüyle Ankaralıların uygun fiyatlı ürünlere erişmeye devam ettiğini belirten Gülhan, Ankara PERDER olarak başkent genelinde 52 üye market ve 800'e yakın şubeyle geniş hizmet ağına sahip olduklarına dikkati çekti.

DANA KIYMA 485 LİRA VE DANA KUŞBAŞI 510 LİRA OLACAK

Sabitlenen fiyatlar hakkında da bilgi veren Gülhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Et ve Süt Kurumu protokolü çerçevesinde, kampanyaya dahil üye marketlerde dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı 384 lira olacak. Kasap reyonu bulunan kampanyaya dahil üye marketlerimizin listesi, sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenli olarak güncellenerek, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Ankara Perakendeciler Derneği olarak tüketicilerimizin bütçesini korumayı öncelikli görevimiz olarak görüyor, bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

