İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

Gülhan, Et ve Süt Kurumu ile yürüttükleri işbirliğiyle, artan maliyetlere rağmen tüketicilere kırmızı ete ulaşılabilir fiyatlar sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere , tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini açıkladı.

ET VE TEREYAĞI FİYATLARI 31 ARALIK'A KADAR SABİTLENECEK

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul'un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." ifadelerini kullandı.