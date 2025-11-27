Yılın son ayında ekonomi gündemi yoğun! Enflasyon açıklanacak asgari ücret belli olacak

Türk lirası (AA)

11 ARALIK'TA FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 11 Aralık'ta yapılacak. Piyasalar, toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek. Kurul, ekim ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti.

Banka, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini 12 Aralık'ta açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 803 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Aralık'ta kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıklayacak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ekimde 1 trilyon 147,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 370,3 milyar lira olarak kaydedilmişti.

Bu yıla ilişkin gelir dağılımı istatistikleri 26 Aralık'ta, kasım ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de 30 Aralık'ta açıklanacak.