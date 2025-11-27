TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon hedefinin tek hane olduğunu söyledi. "Enflasyon virüs gibidir" diyen Karahan, "Reçetemiz doğru, vücuttan atması uzun sürebilir" ifadelerini kullandı. Karahan şöyle devam etti: Merkez Bankası olarak üç öncelikli amacımız vardı. KKM bakiyesini aşağı çekmek ve son olarak da önce dezenflasyonu tesis etmek ve sonra da enflasyonu tek haneli rakama getirmek. Bu amaç doğrultusunda sıkı para politikasını tesis ettik. Etkisi, ilk olarak rezervlerde görüldü. Brüt rezervlerimizde 80 milyar doların üzerinde artış kaydettik. Rezervlerde çok daha iyi bir iyileşme söz konusu. Artışın büyük bir kısmı Türk Lirası'na oldu. Vatandaşlarımız dövizini bozdurdu biz rezervlerimizde biriktirdik. İkinci önceliğimiz KKM'de de büyük mesafe katettik. 140 milyar doları aşan bir bakiye söz konusuydu. Şu anda 1 milyar doların altında. Üçüncü önceliğimiz fiyat istikrarı, ana hedef bu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN