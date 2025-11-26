PODCAST CANLI YAYIN

Yeni YEKA GES yarışmaları tamamlandı! 8 projeye 77 teklif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları yatırımcılardan büyük ilgi gördü. 8 proje için 38 şirketin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 77 teklif gelirken, 400 milyon dolarlık yeni projenin sahaya yansıması bekleniyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yeni YEKA GES yarışmaları tamamlandı! 8 projeye 77 teklif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları yatırımcılardan büyük ilgi gördü. 8 proje için 38 şirketin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 77 teklif gelirken, 400 milyon dolarlık yeni projenin sahaya yansıması bekleniyor. Yarışmaların çok rekabetçi gerçekleştiğini aktaran Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yapılacak GES'ler ile 2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önleyeceği bilgisini verdi.

SIRA RÜZGARA GELDI
2025 yılının yarışmalarına GES ile başlandığını vurgulayan Bayraktar, "Aralık ayının içerisinde de rüzgar yarışmalarıyla bu süreci tamamlamış olacağız ve yaklaşık 4 bin megavata yakın yeni kapasitenin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi 650 megavatlık bir kapasite için yarışma gerçekleştirdik. 8 adet yarışma, 8 adet projeye 77 teklif geldi. Bu 650 megavat yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak. Yaklaşık 800 bin tonluk bir karbon emisyonu azaltmamız söz konusu olabilecek" diye konuştu. Yarışmalarda bir ilkin de yaşandığını ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi: "İlk kez yüzer GES, yani barajlarımızın üzerine güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu Manisa'da gerçekleşecek. Demirköprü Barajının üzerine 35 megavatlık yüzer GES de bizim YEKA kapsamında yatırımcılarımızla buluşmuş oldu."


Yeni YEKA GES yarışmaları yapıldı. 8 projeye 38 şirketten 77 teklif geldi. Bakan Bayraktar, 'Bu, 400 milyon dolarlık yatırım demek. 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak proje hayata geçecek' dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
İdefix
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Nihai hedef terörsüz bölge! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'ye "10 Mart" uyarısı | Abdi'ye "İmralı" yanıtı
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı