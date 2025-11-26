Yeni YEKA GES yarışmaları tamamlandı! 8 projeye 77 teklif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları yatırımcılardan büyük ilgi gördü. 8 proje için 38 şirketin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 77 teklif gelirken, 400 milyon dolarlık yeni projenin sahaya yansıması bekleniyor. Yarışmaların çok rekabetçi gerçekleştiğini aktaran Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni yapılacak GES'ler ile 2 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önleyeceği bilgisini verdi.

SIRA RÜZGARA GELDI

2025 yılının yarışmalarına GES ile başlandığını vurgulayan Bayraktar, "Aralık ayının içerisinde de rüzgar yarışmalarıyla bu süreci tamamlamış olacağız ve yaklaşık 4 bin megavata yakın yeni kapasitenin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi 650 megavatlık bir kapasite için yarışma gerçekleştirdik. 8 adet yarışma, 8 adet projeye 77 teklif geldi. Bu 650 megavat yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak. Yaklaşık 800 bin tonluk bir karbon emisyonu azaltmamız söz konusu olabilecek" diye konuştu. Yarışmalarda bir ilkin de yaşandığını ifade eden Bakan Bayraktar, şunları söyledi: "İlk kez yüzer GES, yani barajlarımızın üzerine güneş panellerinden oluşan bir santral kurulumu Manisa'da gerçekleşecek. Demirköprü Barajının üzerine 35 megavatlık yüzer GES de bizim YEKA kapsamında yatırımcılarımızla buluşmuş oldu."



