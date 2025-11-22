Emlak vergisi ödemesine son 8 gün
Emlak vergisi ikinci taksit ödemesinde son gün yaklaşıyor. Ödemelerde son gün 30 Kasım...
Emlak vergisi; evi, dükkanı, işyeri veya arsa ya da arazisi olan vatandaşların bağlı oldukları ilçe belediyelerine emlak vergisini ödemeleri gerekiyor.
Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştı. İkinci taksitler ise 1 Kasım itibarıyla başladı. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.
ÖDEMELER NASIL YAPILIR?
Ödeme kanalları çeşitlilik gösteriyor. Emlak vergisi ödemeleri, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyelerden ya da belediyelerin internet sitelerinden yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet ekranı ile entegrasyonu bulunan belediyeler, emlak vergisi ödemelerini e-Devlet üzerinden de kabul ediyor.