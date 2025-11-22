Emlak vergisi ödemesine son 8 gün

Emlak vergisi; evi, dükkanı, işyeri veya arsa ya da arazisi olan vatandaşların bağlı oldukları ilçe belediyelerine emlak vergisini ödemeleri gerekiyor.

Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştı. İkinci taksitler ise 1 Kasım itibarıyla başladı. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.