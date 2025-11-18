Türk ihracatçıları Çin'de z kuşağını hedefliyor

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’den 18 firmanın katıldığı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda 83,5 milyar dolarlık ticari anlaşma yapıldı. EİB Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan, 2026’da Çin pazarında daha görünür olacaklarını belirterek Türk firmalarını Z kuşağına yönelik kişiselleştirilmiş ürünlere ve Çince ambalaj yatırımlarına çağırdı.

Çin'in en prestijli fuarlarından Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), bu yıl da önemli iş bağlantılarına sahne oldu. Türkiye Milli Katılım organizasyonu, 5-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilirken, Türkiye'den 18 firma fuara katıldı. CIIE'de 83.5 milyar dolarlık ticari anlaşmaya imza atıldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, "2026 yılında Çin pazarında kendimizi daha fazla göstereceğiz" dedi.

Çin'de alım gücü Avrupalı tüketiciler seviyesinde 300 milyon insan yaşadığının altını çizen Ertan, Çin'in Z kuşağı tüketicilerine kişiselleştirilmiş ve niş ürünlerle ulaşabileceklerini, Türk firmalarını Çince ambalajları olan Z kuşağının taleplerine uygun ürün gamıyla Çin pazarında yer almak için yatırım yapmaya davet etti. Ertan, "CIIE'de gül içerikli doğal kozmetik ürünlerine çok yoğun bir talep gözlemledik. Çinli turistler ve yatırımcıların bilhassa İzmir ve Ege Bölgesi'ne ilgileri artmış durumda" diye konuştu.

