İşten ayrılana 10 ay maaş imkanı

İşsiz kalan vatandaşlar için işsizlik ödeneği can suyu oluyor. İşsizlik maaşı ne kadar? Kaç ay alınır? İstifa edenler, emekliler, yurt dışına çıkanlar işsizlik maaşı alabilir mi? İşte tüm detayları...

İşini kaybeden çalışanlara, geçici süreyle "işsizlik sigortasıyla" gelir desteği sağlanıyor. İşsizlik ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'i (20 bin 804 lira) olarak hesaplanıyor.
Örneğin 60 bin lira brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damga vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 lirayı geçemez. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.



154.7 MİLYAR TL ÖDEME
İşsizlik Sigortası Fonu, Kasım 2025 itibarıyla 560 milyar lirayı geçti. KOBİ'leri ve büyük ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 48 milyar lira kaynak ayrıldı. Fon'dan yapılan harcamaların yüzde 61.1'i doğrudan işgücüne ve işsizlere yönelik harcamalar, yüzde 35.7'si ise istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik destek, teşvik ve ödemeleri kapsamakta.
Yüzde 3.2'si ise Fon yönetimine ve vatandaşlarımıza yönelik sunulan hizmetlerin daha etkin sağlanabilmesini temin etmek amacıyla yapılan harcamalardan oluşuyor. Mart 2002 tarihinden 1 Ekim 2025 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 22 milyon 86 bin 633 kişi başvurdu, 11 milyon 873 bin 412 kişi ödenek almaya hak kazandı.
Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 154 milyar 789 milyon 327 bin lira ödeme yapıldı.


KİMLER ALABİLİR?
İşsizlik maaşı, her işsiz kalana ödenen bir ücret değildir. Bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan biri eksikse, başvuru reddedilir:
İşveren tarafından işten çıkarılmış olmak.
Son 120 gün kesintisiz sigortalı olmak.
Son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
İşten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak.
SGK çıkış kodunun, işveren kaynaklı feshi göstermesi gerekir.



KİMLER ALAMAZ?
Kendi isteği ile istifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alamaz.
Sigortalı işsizin yurt dışına çıktığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı durur.
Emekli olduktan sonra hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar işsizlik maaşından yararlanamaz.

Prim Günü İşsizlik Maaşı Süresi
600 gün prim ödeyenler 6 ay
900 gün prim ödeyenler 8 ay
1080 gün prim ödeyenler 10 ay

