Go Türkiye sosyal medyada dünya lideri: YouTube ve TikTok’ta zirvede

Türkiye'nın turizm alanındaki resmi global tanıtım kanalı Go Türkiye, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Platform, YouTube ve TikTok'taki takipçi sayılarıyla, diğer ülke hesapları arasında zirvede yer alıyor. Platformun YouTube kanalı, 5 milyon 290 bin abone sayısıyla rakip ülke hesapları arasında 1'inci sırada bulunuyor. Son verilere göre, yalnızca YouTube üzerinden sunulan içerikler sayesinde bugüne kadar dünya genelinde 2.5 milyara yakın görüntülenme elde edildi. Go Türkiye fırtınası, TikTok'ta da devam ediyor. Platformun TikTok kanalı 4.9 milyon takipçi sayısını aşarak diğer ülke hesapları arasında zirveye yerleşti. Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan platform, bu alanda da dünya ikincisi olarak dikkat çekiyor. 'Go Türkiye'nin de katkılarıyla birlikte Türkiye'nin, bu yıl sonu itibarıyla 64 milyar dolarlık turizm geliri elde ederek çıtayı tarihi seviyeye çıkarması hedefleniyor.