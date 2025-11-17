PODCAST CANLI YAYIN

Go Türkiye sosyal medyada dünya lideri: YouTube ve TikTok’ta zirvede

Türkiye’nin resmi global tanıtım platformu Go Türkiye, YouTube ve TikTok’taki takipçi sayılarıyla rakip ülke hesaplarını geride bırakarak dünya çapında büyük başarıya imza attı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Go Türkiye sosyal medyada dünya lideri: YouTube ve TikTok’ta zirvede

Türkiye'nın turizm alanındaki resmi global tanıtım kanalı Go Türkiye, sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Platform, YouTube ve TikTok'taki takipçi sayılarıyla, diğer ülke hesapları arasında zirvede yer alıyor. Platformun YouTube kanalı, 5 milyon 290 bin abone sayısıyla rakip ülke hesapları arasında 1'inci sırada bulunuyor. Son verilere göre, yalnızca YouTube üzerinden sunulan içerikler sayesinde bugüne kadar dünya genelinde 2.5 milyara yakın görüntülenme elde edildi. Go Türkiye fırtınası, TikTok'ta da devam ediyor. Platformun TikTok kanalı 4.9 milyon takipçi sayısını aşarak diğer ülke hesapları arasında zirveye yerleşti. Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan platform, bu alanda da dünya ikincisi olarak dikkat çekiyor. 'Go Türkiye'nin de katkılarıyla birlikte Türkiye'nin, bu yıl sonu itibarıyla 64 milyar dolarlık turizm geliri elde ederek çıtayı tarihi seviyeye çıkarması hedefleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Son 3 yılda 600 gün prim ödeyen 6 ay maaş alabilir
Türk Telekom
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
D&R
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak