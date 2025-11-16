PODCAST CANLI YAYIN

İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru!

İŞKUR’un, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla başlattığı Gençlik Programı’na 483 bin 331 genç başvurdu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru!

İŞKUR'un, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla başlattığı Gençlik Programı'na 483 bin 331 genç başvurdu.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu'nun hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı, gençlerden yoğun ilgi gördü. Programa 483 bin 331 genç başvuruda bulundu. Üniversitede okuyan gençlerin talebi üzerine kontenjan 150 bine yükseltilmişti.

İŞ KAPISI YOLDA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "2025 yılı Şubat ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde işgücü piyasamızı güçlendirmek amacıyla planladığımız önemli çalışmalar hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Ülkemizde internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak olan açık iş kapısı projemizi önümüzdeki dönem uygulayacağız. Ne istihdamda ne eğitimde olan gençler için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Programa ilişkin detaylara ise "genclik. iskur.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.


NE AMAÇLANIYOR?
Program, üniversite öğrencilerine kampüste veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkânı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağlıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında yürütülen program, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmalarını amaçlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar