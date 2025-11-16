İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru!

İŞKUR'un, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmaları amacıyla başlattığı Gençlik Programı'na 483 bin 331 genç başvurdu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu'nun hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı, gençlerden yoğun ilgi gördü. Programa 483 bin 331 genç başvuruda bulundu. Üniversitede okuyan gençlerin talebi üzerine kontenjan 150 bine yükseltilmişti.

İŞ KAPISI YOLDA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "2025 yılı Şubat ayı içerisinde sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı'nı hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde işgücü piyasamızı güçlendirmek amacıyla planladığımız önemli çalışmalar hakkında da sizleri bilgilendirmek isterim. Ülkemizde internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarını tek bir platformda toplayacak olan açık iş kapısı projemizi önümüzdeki dönem uygulayacağız. Ne istihdamda ne eğitimde olan gençler için özel bir iş gücü uyum programını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Programa ilişkin detaylara ise "genclik. iskur.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.



NE AMAÇLANIYOR?

Program, üniversite öğrencilerine kampüste veya üniversitede kısmi zamanlı çalışma imkânı sunarak hem iş tecrübesi hem de gelir desteği sağlıyor. Devlet üniversiteleriyle yapılan iş birlikleri kapsamında yürütülen program, gençlerin iş gücü piyasasına daha donanımlı şekilde katılmalarını amaçlıyor.