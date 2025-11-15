Ticaret Bakanlığı’ndan tüketiciye müjde! Hakem heyetleri güçlendiriliyor

TICARET Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin hizmet kalitesini artırmak ve karar sürelerini kısaltmak hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, "Hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik çalışma yok. Tam aksine, yeniden yapılandırılarak güçlendirilmekte" denildi. Büyükşehir statüsündeki 19 ilde, heyetlerin il merkezlerinde birleştirilmesi için yetki alanlarının yeniden düzenlendiği, 170 hakem heyetinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tüketici tüm il ve ilçelerde, eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edecek, tüm başvurular il merkezlerindeki heyetler tarafından karara bağlanacak."

