PODCAST CANLI YAYIN

Turistik Doğu Ekspresi denizlere açılıyor! İzmir çıkışlı kruvaziyer seferiyle 7 şehir 9 günde gezilecek

Çalışmada 1920’li yıllarda İstanbul-Hopaİstanbul- İzmir seferleri düzenlendiğine dikkat çekilirken, 1978’de pek çok seferin kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Turistik Doğu Ekspresi denizlere açılıyor! İzmir çıkışlı kruvaziyer seferiyle 7 şehir 9 günde gezilecek

Turistik Doğu Ekspresi'nin demiryollarında yakaladığı romantizm havasını denizlere taşımak için 3 deniz ve 7 şehri kapsayan bir gezi rotası çizildi. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan çalışmanın, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları tarafından kabul görmesi halinde İzmir'den başlayarak Çanakkale, İstanbul, Amasra, Sinop, Samsun ve Trabzon rotasında kruvaziyer seferleri düzenlenmeye başlanacak.

9 GÜN SÜRECEK
Ege, Marmara ve Karadeniz'i kapsayan gezi rotasının 7 durak ve 9 günden oluşması planlanırken; ilk durak olan İzmir'de geçirilecek 2 günde Konak meydanı, Kemeraltı çarşısı, Efes Antik Kenti, Şirince Köyü, Pergamon Antik Kenti'nin gezdirilmesi planlanıyor. İkinci durak Çanakkale'de 1 gün boyu Truva Antik Kenti, Çanakkale Şehitlikleri ve Aynalı Çarşı'nın gezilmesi hedefleniyor. İstanbul'da 2 günde Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kapalıçarşı, Boğaz turu, İstiklal Caddesi, Yerebatan Sarnıcı ve Dolmabahçe Sarayı'nın gezilmesi sağlanacak.

Amasra'da yarım günde Amasra Kalesi ve müzesi, Çekiciler Çarşısı, Küçük Liman, Kuşkayası Yol Anıtı ve Gürcüoluk mağarasının gezdirilmesi planlanıyor. Sinop'ta ise yine yarım günde Sinop Kalesi ve cezaevi, Hamsilos koyu ve İnceburun'un gezilmesi amaçlanıyor. Samsun'da 1 günlük rotada Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı, Atatürk heykeli, Amisos tepesi yer alacak. Son durak olan Trabzon'da 2 günde Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Uzungöl ve Ayasofya Müzesi'nin gezilmesi planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Takasbank
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek'ten flaş mesaj
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı