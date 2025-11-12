Turistik Doğu Ekspresi denizlere açılıyor! İzmir çıkışlı kruvaziyer seferiyle 7 şehir 9 günde gezilecek

Turistik Doğu Ekspresi'nin demiryollarında yakaladığı romantizm havasını denizlere taşımak için 3 deniz ve 7 şehri kapsayan bir gezi rotası çizildi. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan çalışmanın, Ulaştırma ve Turizm Bakanlıkları tarafından kabul görmesi halinde İzmir'den başlayarak Çanakkale, İstanbul, Amasra, Sinop, Samsun ve Trabzon rotasında kruvaziyer seferleri düzenlenmeye başlanacak.

9 GÜN SÜRECEK

Ege, Marmara ve Karadeniz'i kapsayan gezi rotasının 7 durak ve 9 günden oluşması planlanırken; ilk durak olan İzmir'de geçirilecek 2 günde Konak meydanı, Kemeraltı çarşısı, Efes Antik Kenti, Şirince Köyü, Pergamon Antik Kenti'nin gezdirilmesi planlanıyor. İkinci durak Çanakkale'de 1 gün boyu Truva Antik Kenti, Çanakkale Şehitlikleri ve Aynalı Çarşı'nın gezilmesi hedefleniyor. İstanbul'da 2 günde Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kapalıçarşı, Boğaz turu, İstiklal Caddesi, Yerebatan Sarnıcı ve Dolmabahçe Sarayı'nın gezilmesi sağlanacak.

Amasra'da yarım günde Amasra Kalesi ve müzesi, Çekiciler Çarşısı, Küçük Liman, Kuşkayası Yol Anıtı ve Gürcüoluk mağarasının gezdirilmesi planlanıyor. Sinop'ta ise yine yarım günde Sinop Kalesi ve cezaevi, Hamsilos koyu ve İnceburun'un gezilmesi amaçlanıyor. Samsun'da 1 günlük rotada Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı, Atatürk heykeli, Amisos tepesi yer alacak. Son durak olan Trabzon'da 2 günde Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Uzungöl ve Ayasofya Müzesi'nin gezilmesi planlanıyor.