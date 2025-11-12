‘Halka Arz gelirinin% 80’ı yeni yatırımlarda kullanılacak’

Teknolojiden lojistiğe, gayrimenkulden enerji ve madenciliğe kadar farklı alanlarda yatırımları olan Pasifik Holding halka arz oluyor. SPK'nın 7 Kasım tarihli bültenine göre; Pasifik Holding'in 2 milyar TL'si sermaye artırımı, 2 milyar TL'si ortak satışı olmak üzere 4 milyar TL nominal değerli hissesi 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde 1,50 TL'den sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak. Halka arz sonrası Pasifik Holding'in halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek Pasifik Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 80'ini teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörleri başta olmak üzere yeni yatırımlarda, yüzde 10'unu işletme sermayesinde, kalan yüzde 10'luk kısmı da finansal borçların ödenmesinde kullanacağını açıkladı.

BÜYÜME HIZLANACAK

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "Biz halka arzdan elde edeceğimiz geliri; hem grubumuzun stratejik büyüme yol haritasını hızlandırmak hem de Türkiye'nin bölgesel rekabet gücüne kalıcı değer katmak için kullanacağız" dedi. Savunma sanayii teknolojileri alanında ülkeye katma değer sağlayacak projeler ürettiklerini ifade eden Erdoğan, "Savunma sanayii ihracatının ciromuzdaki payını yüzde 50'ye çıkarmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.