Merkez Bankası’ndan yeni enflasyon tahmini! Fatih Karahan oranları revize etti

Bütçe Komisyonu'da sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyonunu revize ederek, "Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Bir önceki raporda, 2025 sonu için enflasyon tahmini yüzde 25 ile yüzde 29 arasında tahmin edilmişti. 2026 sonu enflasyonu ise bir önceki raporda açıklanan rakamda bir değişikliğe gidilmeyerek yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında tahmin edildi. 2024 yılı Haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin son dönemde yavaşlamasına dikkat çeken Karahan, "Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti. Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN