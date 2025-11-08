PODCAST CANLI YAYIN

Emekli ve memura büyük zam yolda! Merkez Bankası tahminini açıkladı

Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyonu için tahminini yüzde 31-33 aralığında açıklamasıyla, Ocak zamları için ipucu geldi. Zam oranı; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 12.28-13.99, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 18.7-20.5 aralığında çıkabilecek

Kaynak Gazete
Memurların ve emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 10.25 artış oluşurken; memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11'lik artışı da 4 ayda oluşan yüzde 5'lik enflasyon farkıyla yüzde 16.55'e ulaşmıştı. Kalan iki veri beklenirken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle zam oranları için yeni ipucu geldi.

EN AZ YÜZDE 6.93 FARK
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Enflasyon bu yılı yüzde 31 ile tamamlarsa, 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.7'ye ulaşacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 çıkması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.99 olarak gerçekleşirken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8.56'yı, Ocak zammı ise yüzde 20.5'i bulacak.

TABAN AYLIKLAR NE OLACAK?
Bu oranlara göre bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 947-61 bin 856 lira aralığına yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da taban aylık artışı dahil 27 bin 912-28 bin 320 lira aralığına çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık 16 bin 881 lira seviyesinde bulunurken, bu tutar eğer 6 aylık oran yansıtılır ve Merkez'in tahmini gerçekleşirse 18 bin 954-19 bin 243 lira seviyesine ulaşacak.

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

% 31 VE 33'LÜK ORANLAR NE GETİRİYOR?

Temmuz-Aralık enflasyonu: % 12.28-13.99

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 12.28-13.99

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 6.93-8.56

Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 18.7-20.5

SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 18.954-19.243 TL

Memur/En az (Bin TL dahil): 60.947-61.856 TL

Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 27.912-28.320 TL

