Emekli ve memura büyük zam yolda! Merkez Bankası tahminini açıkladı

Memurların ve emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 ayda yüzde 10.25 artış oluşurken; memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11'lik artışı da 4 ayda oluşan yüzde 5'lik enflasyon farkıyla yüzde 16.55'e ulaşmıştı. Kalan iki veri beklenirken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini güncellemesiyle zam oranları için yeni ipucu geldi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Enflasyon bu yılı yüzde 31 ile tamamlarsa, 2025'in ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.28 çıkacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.93 enflasyon farkı oluşurken, yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 18.7'ye ulaşacak. 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 33 çıkması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.99 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.99 olarak gerçekleşirken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 8.56'yı, Ocak zammı ise yüzde 20.5'i bulacak.