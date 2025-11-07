Sabancı ikinci yüzyıla yeni modelle giriyor | Holding üst yönetimi yeniden şekilleniyor

Bu yıl 100. yaşını kutlayan Sabancı, topluluğun ikinci yüzyılına ışık tutacak portföy odaklı yeni yönetim modelini hayata geçiriyor. Gelecek yıldan itibaren geçerli olacak yapılanma kapsamında, Sabancı Holding üst yönetimi yeniden kurgulanacak. Yeni organizasyonda, Burak Orhun, Gökhan Eyigün ve Hakan Binbaşgil görevlerine Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak devam edecek. Çimsa CEO'su Umut Zenar, Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl ve Sabancı İklim Teknolojileri CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı görevlerine getirilirken, mevcut CEO rollerine de devam edecek. Sabancı Holding CEO'su Kıvanç Zaimler, "Amacımız, Türkiye'den yükselen fikir ve yetenekleri daha ölçeklenebilir bir yapıda konumlayarak uluslararası rekabet gücünü artırmak ve Sabancı'nın sürdürülebilir büyümesini hızlandırmak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN