SGK ve İŞKUR’dan dev adım: Engellilere ve gençlere yeni istihdam projeleri yolda

Sosyal devlet anlayışla hareket eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR, başta engelliler olmak üzere istihdamı geliştirmek için yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2025 yılı rakamlarına göre bir sigortalı için işverene 5 bin 396 lira ile 13 bin 847 lira arasında prim teşviği veriliyor. 1 Eylül itibariyle 49 bin 781 iş yeri toplam 110 bin 349 engelli için teşvikten faydalandı. 2008’den bugüne kadar işverenlere yaklaşık 13 milyar liralık teşvik sağlandı

Sosyal devlet anlayışla hareket eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR, başta engelliler olmak üzere istihdamı geliştirmek için yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2025 yılı rakamlarına göre bir sigortalı için işverene 5 bin 396 lira ile 13 bin 847 lira arasında prim teşviği veriliyor. 1 Eylül itibariyle 49 bin 781 iş yeri toplam 110 bin 349 engelli için teşvikten faydalandı. 2008'den bugüne kadar işverenlere yaklaşık 13 milyar liralık teşvik sağlandı.


'İŞE ALIŞTIRMA' BAŞLIYOR


SGK yeni bir proje uygulamasına başlayacak. AB ile ortak yürütülen mesleki rehabilitasyon olarak ifade edilen "işe alıştırma" projesi ile iş kazası geçiren sigortalıların yeniden çalışma hayatına kazandırılması sağlanacak. Özellikle sanayinin ve çalışma hayatının yoğun olduğu 5 ilde 3 yıl boyunca uygulanacak. 2026 yılı içinde bin 200 kişi bu projeden yararlandırılacak.

İŞ AVCILIĞI MODELİ

SGK 4 bin iş ve meslek danışmanıyla 700 bin iş yerini ziyaret ediyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençler için İş Avcılığı Modeli yürütülecek. İş Avcılığı Modeli engelliler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara yaygınlaştırılacak. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla toplam 370 engelli iş koçu görev yapıyor, kişi başına 530 kişi aktif iş arayan engelli bulunuyor.

İLK İŞYERİ TECRÜBESİ EĞİTİMİ

İşverenlerin aradığı en önemli eksiklik, tecrübe eksikliği. İŞKUR yakında açıklayacağı proje ile tüm gençlere ilk tecrübeyi kazandıracak bir adım atacak. Bu program staj benzeri olacak.


195 BİN KİŞİ İŞ ARIYOR
İŞKUR'a aktif ve pasif olmak üzere toplamda 800 bin civarında engelli bulunuyor. 195 bini aktif olarak iş arıyor. Bunların 91 bini daha iyi şartlarda iş arıyor yani başka bir işi var, ikinci bir iş arayışında

