Memur ve emeklilerin Ocak zammı ipucu geldi: Finansal Kurumlar Birliği anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13,13, memura ve memur emeklisine yüzde 19,59 zam öngörülüyor!

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ENFLASYON FARKI % 7.74

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.13'ü bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı tahmin tutarsa yüzde 7.74'e ulaşacak. Yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 19.59'a çıkacak.

GÖZLER REFAH PAYINDA

Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.4 puanı bulan bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı talepleri bulunuyor.