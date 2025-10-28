Memur ve emeklilerin Ocak zammı ipucu geldi: Finansal Kurumlar Birliği anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13,13, memura ve memur emeklisine yüzde 19,59 zam öngörülüyor!

Yılın sonuna doğru milyonların gözü Ocak zamlarına çevrildi. Memurlar ve emekliler zam oranları için enflasyon verilerine kilitlenirken, ipuçları da birbiri ardına gelmeye başladı. Şu ana kadar artışı gösterecek enflasyon verilerinin yarısı belli oldu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıktı. Ocak'ta 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 ayda yüzde 7.5 artış oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 2.38'lik enflasyon farkı çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı bu oranla şimdiden yüzde 13.64'e ulaştı.
EKİM TAHMİNİ YÜZDE 2.5
Ocak zammı için gereken 3 veriden Ekim enflasyonu da önümüzdeki hafta başında belli olacak. Bu veri merakla beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yeni ipucu geldi. İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Ekim ayı bülteni yayımlandı. Ankette Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.50 olarak kaydedilirken, 2025 yıl sonu enflasyonu da yüzde 31.99 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.13 çıkacak.