Memur ve emeklilerin Ocak zammı ipucu geldi: Finansal Kurumlar Birliği anketine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 13,13, memura ve memur emeklisine yüzde 19,59 zam öngörülüyor!

Yılın sonuna doğru milyonların gözü Ocak zamlarına çevrildi. Memurlar ve emekliler zam oranları için enflasyon verilerine kilitlenirken, ipuçları da birbiri ardına gelmeye başladı. Şu ana kadar artışı gösterecek enflasyon verilerinin yarısı belli oldu.

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.5 çıktı. Ocak'ta 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 3 ayda yüzde 7.5 artış oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 2.38'lik enflasyon farkı çıkarken, yüzde 11'lik Ocak zammı bu oranla şimdiden yüzde 13.64'e ulaştı.

EKİM TAHMİNİ YÜZDE 2.5
Ocak zammı için gereken 3 veriden Ekim enflasyonu da önümüzdeki hafta başında belli olacak. Bu veri merakla beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yeni ipucu geldi. İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen FKB Ekonomik Görünüm Endeksi'nin Ekim ayı bülteni yayımlandı. Ankette Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2.50 olarak kaydedilirken, 2025 yıl sonu enflasyonu da yüzde 31.99 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.13 çıkacak.

ENFLASYON FARKI % 7.74
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.13'ü bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı tahmin tutarsa yüzde 7.74'e ulaşacak. Yüzde 11 olarak belirlenen Ocak zammı da bu farkla birlikte yüzde 19.59'a çıkacak.

GÖZLER REFAH PAYINDA
Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.4 puanı bulan bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı talepleri bulunuyor.

ÇALIŞANA EN AZ 61 BIN 397 TL
Anketteki tahmin gerçekleşirse yüzde 19.59'a ulaşan zam oranı ve bin lira taban aylık artışıyla en düşük memur maaşı 2026'nın Ocak ayında 50 bin 503 liradan 61 bin 397 liraya yükselecek. Halen 22 bin 672 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre hem oransal zam hem de taban aylık artışıyla 28 bin 114 liraya çıkacak.


19 BİN 97 TL TABAN AYLIK
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi yüzde 13.13 zam yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 97 liraya yükselecek.

KİMİ, NE BEKLİYOR?
2025 yıl sonu enflasyonu: % 31.99

Temmuz-Aralık enflasyonu: % 13.13

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 13.13

Memur ve emeklisi enflasyon farkı: % 7.74

Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 19.59

SSK ve Bağ-Kur'lu taban aylık: 19.097 TL

Memur/En az (Bin TL dahil): 61.397 TL

Memur emeklisi/En az (Bin TL dahil): 28.114 TL

