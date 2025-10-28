Bugün 3 Şirket Temettü Kararını Açıkladı: Yatırımcılar Beklediği Payı Alamayacak

Yıl sonuna yaklaşırken temettü beklentileri yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirket bugün KAP'a yaptıkları bildirimlerle temettü politikalarını netleştirdi.
28 Ekim Salı Günü KAP'a Bildirilen Temettü Kararları
Aşağıdaki tabloda üç şirketin açıkladığı temettü kararlarına ilişkin bilgiler yer alıyor:
|Şirket Adı
|Karar Tanımı
|Hisse Başı Temettü Tutarı (Brüt)
|Hisse Başı Temettü Tutarı (Net)
|Temettü Tarihi
|AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY)
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
|Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS)
|Düzeltme
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
|Otto Holding A.Ş. (OTTO)
|Yönetim Kurulu
|Dağıtmayacak
|Dağıtmayacak
|—
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Temettü dağıtmama kararı, karın şirket içinde bırakılarak yatırım, borç azaltımı veya yeni projelerde kullanılabileceği anlamına gelebilir. Bu nedenle her temettü dağıtılmaması durumu, yatırımcı açısından olumsuz kabul edilmeyebilir. Yine de temettü beklentisiyle pozisyon alan yatırımcılar, şirketlerin yıl sonuna kadar yayımlayabileceği olası yeni kararları takip etmeyi sürdürüyor.