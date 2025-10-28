PODCAST CANLI YAYIN

Bugün 3 Şirket Temettü Kararını Açıkladı: Yatırımcılar Beklediği Payı Alamayacak

Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde temettü gündemi hareketlendi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamalarda üç şirket, 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtım planlarını duyurdu. Ancak yatırımcıların beklediği temettü haberleri gelmedi.

Giriş Tarihi:
Bugün 3 Şirket Temettü Kararını Açıkladı: Yatırımcılar Beklediği Payı Alamayacak

Yıl sonuna yaklaşırken temettü beklentileri yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Borsa İstanbul'da işlem gören üç şirket bugün KAP'a yaptıkları bildirimlerle temettü politikalarını netleştirdi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

28 Ekim Salı Günü KAP'a Bildirilen Temettü Kararları

Aşağıdaki tabloda üç şirketin açıkladığı temettü kararlarına ilişkin bilgiler yer alıyor:

Şirket Adı Karar Tanımı Hisse Başı Temettü Tutarı (Brüt) Hisse Başı Temettü Tutarı (Net) Temettü Tarihi
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak
Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) Düzeltme Dağıtmayacak Dağıtmayacak
Otto Holding A.Ş. (OTTO) Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Temettü dağıtmama kararı, karın şirket içinde bırakılarak yatırım, borç azaltımı veya yeni projelerde kullanılabileceği anlamına gelebilir. Bu nedenle her temettü dağıtılmaması durumu, yatırımcı açısından olumsuz kabul edilmeyebilir. Yine de temettü beklentisiyle pozisyon alan yatırımcılar, şirketlerin yıl sonuna kadar yayımlayabileceği olası yeni kararları takip etmeyi sürdürüyor.

📌 Uyarı

Bu haberde yer alan bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamalarından derlenmiştir. Yatırım kararları, kişisel risk tercihlerine göre verilmelidir. Buradaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 28 Ekim canlı döviz kuru: Dolar ve Euro alış-satış fiyatları…Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 28 Ekim canlı döviz kuru: Dolar ve Euro alış-satış fiyatları…
Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 28 Ekim canlı döviz kuru: Dolar ve Euro alış-satış fiyatları…
Adalet Bakanlığı yeni hakem ve tanıklık ücret listesi 2025: Mahkeme için ödenen dava gider avansı ne kadar, kaç TL oldu?Adalet Bakanlığı yeni hakem ve tanıklık ücret listesi 2025: Mahkeme için ödenen dava gider avansı ne kadar, kaç TL oldu?
Adalet Bakanlığı yeni hakem ve tanıklık ücret listesi 2025: Mahkeme için ödenen dava gider avansı ne kadar, kaç TL oldu?
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosuMemura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Katilin ateşkesi yok: Soykırımcı İsrail’in saldırıları sonrası ateşkes tehlikede! Netanyahu’dan katliam emri
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Kuruluş Orhan
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Kalyon Holding
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK'dan "Bayık" provokasyon: "SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak"
İdefix
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Hem katil hem yolsuz! Enfeksiyon oyunu boşa gitti: Netanyahu haftada dört kez hakim karşısına çıkacak.
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor
Türk Telekom
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu"
Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia'ya meydan okudu Grokipedia'yı duyurdu: "10 kat daha iyi" dedi! Nedir bu Grokipedia?
CANLI ANLATIM | Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 25 milyon acil destek ödemesi gönderildi
Ziraat Türkiye Kupası | Kepez Spor - Sivasspor : 1-3
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: Bahar havası gelecek
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı