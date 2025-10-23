PODCAST CANLI YAYIN

Varlık Fonu 360 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı

Türkiye Varlık Fonu, 360 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşarak dünyanın ilk 10 varlık fonu arasına girdi. TVF Genel Müdürü Arda Ermut, "4 yeni sahada 3 milyar dolarlık maden rezervi bulduk" dedi

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, TVF'nin 2024 yıl sonu rakamları ve 360 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük 10. varlık fonu olduğunu söyledi. TVF portföyünde 7 sektörden toplam 34 şirket ve 2 lisans, 46 taşınmaz bulunuyor. TVF'nin kuruluşundan sonra Endonezya, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Etiyopya ve ABD olmak üzere 5 ülkenin de varlık fonu kurduğunu veya hazırlığın ifade eden Ermut, Irak Kalkınma, Abu Dabi Teknoloji Fonu, Singapur GIC, Kore ve İspanya Varlık Fonları ile anlaşmalar imzaladıklarını, Umman ile yeni bir anlaşmanın yolda olduğunu söyledi. Arda Ermut, TVF'nin yakın dönem çalışmalarını şöyle özetledi:

13 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Kamu şirketlerinin gücünü birleştirerek ortak bir sinerji oluşturduk. Şimdiye kadar 13 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2024'te 548 milyar lira esas faaliyet kârı ve 371 milyar dönem kârı elde ettiklerini ifade etti. Kasada ciddi bir nakitimiz var. Yatırım için teklif eden aşamasından, yatırım için teklif alan aşamasına geçtik. Hepsini ciddiyetle değerlendiriyoruz. Güvenli tarafta kalmak için fonlara yatırım yapan bir fon olalım dedik. Fonun büyüklüğü 250 milyon dolar. Şu ana kadar 100 milyon dolar topladık.

'4 YENİ SAHA BULDUK'
Uhdemizde olan bazı madenlerimizi Türk Altın'ın tecrübesiyle değerlendireceğiz. Türkiye Maden'in elinde 25 ruhsat var. Dört öncelikli proje sahasında toplam 300 bin metre sondaj tamamlandı. 2-3 milyar dolar üzerinde bir rezerv projemiz var. Niğde ve Balıkesir İvrindi'de altın, Kastamonu'da bakır, Sivas'ta da demir keşfedildi.

'İBB'NİN MAĞDURU OLDUK'
İstanbul Finans Merkezi'nde kamu bankaları ve Merkez Bankası'nın taşınmasıyla günlük 15 binin üzerinde kişi çalışmaya başladı. Proje, metronun çalışıyor olacağı varsayımıyla konumlandı. Bunlar İBB'nin uktesindeki işler. Ama çalışmalar ilerlemiyor ve bir mağduriyet oluştu. Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. Bölgede yeni tüneller, kavşaklar yapılacak.

PETROKİMYA İTHALATI İNECEK
Akdeniz Petrokimya Projesi kapsamında, yılda yaklaşık 4 milyon ton nafta ve 1.3 milyon ton LPG kullanılarak toplam 4.1 milyon ton satılabilir petrokimya ürünü üretilmesi planlamaktayız. Tesisi İskenderun'da kurulması öngörülen projenin tamamlanması ile bu ürün gruplarındaki ithalatın yaklaşık yüzde 50 azaltılmasını hedefliyoruz

