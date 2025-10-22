Pegasus bilet kampanyası hangi rotalarda geçerli? 9 Euro'luk uçuşlar için son tarih...

Pegasus, Avrupa ve Orta Doğu'nun birçok noktasına 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş fırsatı sunuyor. 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli satış kampanyasına ilişkin detaylar netleşti.
🟡 Pegasus 9 Euro'luk uçak bileti kampanyası nedir?
Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahat planı yapanlar için büyük bir indirim başlattı. 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle, 29 Mart - 25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarını 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.
🟢 Kampanya hangi tarihlerde geçerli?
Kampanya, 22 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren 23 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar sürecek. Bu süre içinde yapılan biletleme, ödeme ve satın alma işlemleri geçerli sayılacak. Uçuşlar ise 29 Mart 2026 – 25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki dönem için yapılabilecek.