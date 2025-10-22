Pegasus bilet kampanyası hangi rotalarda geçerli? 9 Euro'luk uçuşlar için son tarih...

(AA) 🔵 Kimler kampanyadan yararlanabiliyor? Bu fırsattan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Henüz üye olmayan yolcular, kampanya tarihleri içinde ücretsiz BolBol üyeliği oluşturarak kampanyadan yararlanabiliyor.

(AA) 🟣 Kampanya hangi hatlarda geçerli? Kampanya, Türkiye'nin birçok şehrinden Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya'daki destinasyonlara yapılan direkt uçuşlarda geçerli. Kıbrıs uçuşları ve diğer hava yolları ile ortak icra edilen seferler kampanyaya dahil değil.

(AA) 🧳 9 Euro'luk biletlerde bagaj hakkı var mı? Kampanyalı biletler Light Paket kapsamında satışa sunuluyor. Bu pakette yalnızca bir adet koltuk altına sığacak çanta taşınabiliyor. Ancak Pegasus, bu kampanyaya özel olarak uygun fiyatlı ek bagaj imkanı sunuyor: Kabin bagajı (8 kg): 5 Euro Uçak altı bagajı (12 kg): 5 Euro

(AA) Kampanya hangi fiyat aralıklarını kapsıyor? Kampanyalı hatlar farklı fiyat gruplarına ayrılmış durumda: 9€+ İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Graz İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Münih İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm Amman-İstanbul Sabiha Gökçen Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen Dammam-İstanbul Sabiha Gökçen Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen Nice-İstanbul Sabiha Gökçen Paris-İstanbul Sabiha Gökçen Prag-İstanbul Sabiha Gökçen Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen Ankara-Amman Ankara-Berlin Ankara-Duesseldorf Ankara-Hamburg-Ankara Ankara-Stuttgart-Ankara Köln-Ankara Berlin-Ankara Ankara-Viyana Bakü-Ankara Antalya-Aalborg-Antalya Antalya-Aarhus-Antalya Antalya-Amsterdam Antalya-Basel-Antalya Antalya-Berlin-Antalya Antalya-Beyrut-Antalya Antalya-Billund-Antalya Antalya-Bratislava-Antalya Antalya-Bremen Antalya-Brüksel-Antalya Antalya-Cenevre-Antalya Antalya-Dresden Antalya-Duesseldorf Antalya-Frankfurt Antalya-Goteborg-Antalya Antalya-Hamburg-Antalya Antalya-Hannover Antalya-Helsinki-Antalya Antalya-Hurghada-Antalya Antalya-Kişinev Antalya-Kopenhag-Antalya Antalya-Köln-Antalya Antalya-Leipzig Antalya-Londra (GB)-Antalya Antalya-Münih Antalya-Münster / Osnabrück-Antalya Antalya-Nürnberg-Antalya Antalya-Paderborn / Lippstadt-Antalya Antalya-Paris Antalya-Prag-Antalya Antalya-Priştine-Antalya Antalya-Saraybosna-Antalya Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya Antalya-Sofya-Antalya Antalya-Stockholm-Antalya Antalya-Stuttgart Antalya-Tiflis-Antalya Antalya-Tiran-Antalya Antalya-Üsküp-Antalya Antalya-Viyana Antalya-Zürih Amman-Antalya Bakü-Antalya İzmir-Bakü-İzmir İzmir-Berlin-İzmir İzmir-Duesseldorf İzmir-Frankfurt İzmir-Köln-İzmir İzmir-Münih İzmir-Stuttgart İzmir-Üsküp-İzmir İzmir-Viyana-İzmir Bodrum-Köln-Bodrum Çukurova-Duesseldorf Diyarbakır-Köln-Diyarbakır Elazığ-Köln-Elazığ Gaziantep-Duesseldorf Gaziantep-Köln-Gaziantep Kayseri-Duesseldorf Kayseri-Köln-Kayseri Kayseri-Stuttgart-Kayseri Beyrut-Bodrum Köln-Çukurova Amman-Dalaman Beyrut-Dalaman Ordu Giresun-Duesseldorf Trabzon-Duesseldorf Viyana-Kayseri Kopenhag-Konya Berlin-Samsun