Pegasus bilet kampanyası hangi rotalarda geçerli? 9 Euro'luk uçuşlar için son tarih...

Pegasus, yurt dışı seyahati planlayanlar için bir kampanya başlattı. Havayolu şirketi, Avrupa’nın en çok ziyaret edilen şehirlerine 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı. Kampanya kapsamında popüler destinasyonlara oldukça uygun fiyatlarla uçuş imkanı sunuluyor. Pegasus’un 9 Euro’luk yurt dışı kampanyasına ilişkin merak edilen tarih ve detaylar belli oldu.

Pegasus, Avrupa ve Orta Doğu'nun birçok noktasına 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla uçuş fırsatı sunuyor. 22-23 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli satış kampanyasına ilişkin detaylar netleşti.

(AA)(AA)

🟡 Pegasus 9 Euro'luk uçak bileti kampanyası nedir?

Pegasus Havayolları, yurt dışı seyahat planı yapanlar için büyük bir indirim başlattı. 22-23 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle, 29 Mart - 25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki seçili yurt dışı uçuşlarını 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satın almak mümkün.

(AA)(AA)

🟢 Kampanya hangi tarihlerde geçerli?

Kampanya, 22 Ekim 2025 saat 10.00'dan itibaren 23 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar sürecek. Bu süre içinde yapılan biletleme, ödeme ve satın alma işlemleri geçerli sayılacak. Uçuşlar ise 29 Mart 2026 – 25 Ekim 2026 tarihleri arasındaki dönem için yapılabilecek.

(AA)(AA)

🔵 Kimler kampanyadan yararlanabiliyor?

Bu fırsattan yalnızca Pegasus BolBol üyeleri faydalanabiliyor. Henüz üye olmayan yolcular, kampanya tarihleri içinde ücretsiz BolBol üyeliği oluşturarak kampanyadan yararlanabiliyor.

(AA)(AA)

🟣 Kampanya hangi hatlarda geçerli?

Kampanya, Türkiye'nin birçok şehrinden Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya'daki destinasyonlara yapılan direkt uçuşlarda geçerli. Kıbrıs uçuşları ve diğer hava yolları ile ortak icra edilen seferler kampanyaya dahil değil.

(AA)(AA)

🧳 9 Euro'luk biletlerde bagaj hakkı var mı?

Kampanyalı biletler Light Paket kapsamında satışa sunuluyor. Bu pakette yalnızca bir adet koltuk altına sığacak çanta taşınabiliyor. Ancak Pegasus, bu kampanyaya özel olarak uygun fiyatlı ek bagaj imkanı sunuyor:

Kabin bagajı (8 kg): 5 Euro

Uçak altı bagajı (12 kg): 5 Euro

(AA)(AA)

Kampanya hangi fiyat aralıklarını kapsıyor?

Kampanyalı hatlar farklı fiyat gruplarına ayrılmış durumda:

9€+

  1. İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
  2. İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
  3. İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
  4. İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava
  5. İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen
  6. İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
  7. İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre
  8. İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
  9. İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf
  10. İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt
  11. İstanbul Sabiha Gökçen-Gence-İstanbul Sabiha Gökçen
  12. İstanbul Sabiha Gökçen-Graz
  13. İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg
  14. İstanbul Sabiha Gökçen-Kahire (SPX)-İstanbul Sabiha Gökçen
  15. İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt-İstanbul Sabiha Gökçen
  16. İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
  17. İstanbul Sabiha Gökçen-Münih
  18. İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
  19. İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
  20. İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
  21. İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
  22. İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
  23. İstanbul Sabiha Gökçen-Tiflis-İstanbul Sabiha Gökçen
  24. İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
  25. İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
  26. İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
  27. İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
  28. İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana
  29. İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
  30. İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih
  31. Alexandria (EG)-İstanbul Sabiha Gökçen
  32. İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
  33. İstanbul Sabiha Gökçen-Aktyubinsk
  34. İstanbul Sabiha Gökçen-Atyrau
  35. İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna
  36. İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel
  37. İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
  38. İstanbul Sabiha Gökçen-Kişinev
  39. İstanbul Sabiha Gökçen-Kutaisi
  40. İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm
  41. Amman-İstanbul Sabiha Gökçen
  42. Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
  43. Bristol-İstanbul Sabiha Gökçen
  44. Dammam-İstanbul Sabiha Gökçen
  45. Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
  46. Erivan-İstanbul Sabiha Gökçen
  47. Hurghada-İstanbul Sabiha Gökçen
  48. Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
  49. Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
  50. Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
  51. Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
  52. Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
  53. Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
  54. Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
  55. Riyad-İstanbul Sabiha Gökçen
  56. Sharm El Sheikh-İstanbul Sabiha Gökçen
  57. Ankara-Amman
  58. Ankara-Berlin
  59. Ankara-Duesseldorf
  60. Ankara-Hamburg-Ankara
  61. Ankara-Stuttgart-Ankara
  62. Köln-Ankara
  63. Berlin-Ankara
  64. Ankara-Viyana
  65. Bakü-Ankara
  66. Antalya-Aalborg-Antalya
  67. Antalya-Aarhus-Antalya
  68. Antalya-Amsterdam
  69. Antalya-Basel-Antalya
  70. Antalya-Berlin-Antalya
  71. Antalya-Beyrut-Antalya
  72. Antalya-Billund-Antalya
  73. Antalya-Bratislava-Antalya
  74. Antalya-Bremen
  75. Antalya-Brüksel-Antalya
  76. Antalya-Cenevre-Antalya
  77. Antalya-Dresden
  78. Antalya-Duesseldorf
  79. Antalya-Frankfurt
  80. Antalya-Goteborg-Antalya
  81. Antalya-Hamburg-Antalya
  82. Antalya-Hannover
  83. Antalya-Helsinki-Antalya
  84. Antalya-Hurghada-Antalya
  85. Antalya-Kişinev
  86. Antalya-Kopenhag-Antalya
  87. Antalya-Köln-Antalya
  88. Antalya-Leipzig
  89. Antalya-Londra (GB)-Antalya
  90. Antalya-Münih
  91. Antalya-Münster / Osnabrück-Antalya
  92. Antalya-Nürnberg-Antalya
  93. Antalya-Paderborn / Lippstadt-Antalya
  94. Antalya-Paris
  95. Antalya-Prag-Antalya
  96. Antalya-Priştine-Antalya
  97. Antalya-Saraybosna-Antalya
  98. Antalya-Sharm El Sheikh-Antalya
  99. Antalya-Sofya-Antalya
  100. Antalya-Stockholm-Antalya
  101. Antalya-Stuttgart
  102. Antalya-Tiflis-Antalya
  103. Antalya-Tiran-Antalya
  104. Antalya-Üsküp-Antalya
  105. Antalya-Viyana
  106. Antalya-Zürih
  107. Amman-Antalya
  108. Bakü-Antalya
  109. İzmir-Bakü-İzmir
  110. İzmir-Berlin-İzmir
  111. İzmir-Duesseldorf
  112. İzmir-Frankfurt
  113. İzmir-Köln-İzmir
  114. İzmir-Münih
  115. İzmir-Stuttgart
  116. İzmir-Üsküp-İzmir
  117. İzmir-Viyana-İzmir
  118. Bodrum-Köln-Bodrum
  119. Çukurova-Duesseldorf
  120. Diyarbakır-Köln-Diyarbakır
  121. Elazığ-Köln-Elazığ
  122. Gaziantep-Duesseldorf
  123. Gaziantep-Köln-Gaziantep
  124. Kayseri-Duesseldorf
  125. Kayseri-Köln-Kayseri
  126. Kayseri-Stuttgart-Kayseri
  127. Beyrut-Bodrum
  128. Köln-Çukurova
  129. Amman-Dalaman
  130. Beyrut-Dalaman
  131. Ordu Giresun-Duesseldorf
  132. Trabzon-Duesseldorf
  133. Viyana-Kayseri
  134. Kopenhag-Konya
  135. Berlin-Samsun

(AA)(AA)

19 €+

  1. İstanbul Sabiha Gökçen-Alexandria (EG)
  2. İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
  3. İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
  4. İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü
  5. İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona
  6. İstanbul Sabiha Gökçen-Batum
  7. İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao
  8. İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
  9. İstanbul Sabiha Gökçen-Bristol
  10. İstanbul Sabiha Gökçen-Cezayir-İstanbul Sabiha Gökçen
  11. İstanbul Sabiha Gökçen-Dammam
  12. İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin
  13. İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
  14. İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven
  15. İstanbul Sabiha Gökçen-Hurghada
  16. İstanbul Sabiha Gökçen-İmam Humeyni
  17. İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag
  18. İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)
  19. İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
  20. İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
  21. İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
  22. İstanbul Sabiha Gökçen-Nice
  23. İstanbul Sabiha Gökçen-Prag
  24. İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad
  25. İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
  26. İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla
  27. İstanbul Sabiha Gökçen-Sharm El Sheikh
  28. İstanbul Sabiha Gökçen-Tebriz
  29. Abu Dabi-İstanbul Sabiha Gökçen
  30. Aktau-İstanbul Sabiha Gökçen
  31. Atyrau-İstanbul Sabiha Gökçen
  32. Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
  33. Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen
  34. Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
  35. Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
  36. Cidde-İstanbul Sabiha Gökçen
  37. Kişinev-İstanbul Sabiha Gökçen
  38. Kutaisi-İstanbul Sabiha Gökçen
  39. Maskat-İstanbul Sabiha Gökçen
  40. Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
  41. Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
  42. Şarja-İstanbul Sabiha Gökçen
  43. Ankara-Bağdat-Ankara
  44. Ankara-Bakü
  45. Ankara-Basel-Ankara
  46. Ankara-Krakow
  47. Ankara-Londra (GB)-Ankara
  48. Ankara-Podgorica
  49. Erbil-Ankara
  50. Kopenhag-Ankara
  51. Lizbon-Ankara
  52. Antalya-Bakü
  53. Antalya-Krakow-Antalya
  54. Antalya-Varşova-Antalya
  55. Podgorica-Ankara
  56. Erbil-Antalya
  57. Kişinev-Antalya
  58. İzmir-Barcelona-İzmir
  59. İzmir-Londra (GB)
  60. İzmir-Londra (GB)-İzmir
  61. İzmir-Madrid-İzmir
  62. İzmir-Podgorica-İzmir
  63. Lizbon-İzmir
  64. Bodrum-Beyrut
  65. Kayseri-Amsterdam
  66. Kayseri-Viyana
  67. Konya-Amsterdam
  68. Konya-Kopenhag
  69. Londra (GB)-Gaziantep

(AA)(AA)

29€+

  1. İstanbul Sabiha Gökçen-Abu Dabi
  2. İstanbul Sabiha Gökçen-Bağdat-İstanbul Sabiha Gökçen
  3. İstanbul Sabiha Gökçen-Beyrut
  4. İstanbul Sabiha Gökçen-Erivan
  5. İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
  6. İstanbul Sabiha Gökçen-Isfahan
  7. İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester
  8. İstanbul Sabiha Gökçen-Maskat
  9. İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
  10. İstanbul Sabiha Gökçen-Şarja
  11. İstanbul Sabiha Gökçen-Şiraz
  12. Aktyubinsk-İstanbul Sabiha Gökçen
  13. Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
  14. Bilbao-İstanbul Sabiha Gökçen
  15. Doha-İstanbul Sabiha Gökçen
  16. Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
  17. Erbil-İstanbul Sabiha Gökçen
  18. Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
  19. Ankara-Erbil
  20. Ankara-Kopenhag
  21. Ankara-Lizbon
  22. Ankara-Varşova-Ankara
  23. Krakow-Ankara
  24. Antalya-Erbil
  25. Dalaman-Beyrut
  26. İzmir-Krakow
  27. İzmir-Lizbon
  28. Krakow-İzmir
  29. Samsun-Berlin
  30. Varşova-İzmir

(AA)(AA)

39€+

  1. İstanbul Sabiha Gökçen-Basra-İstanbul Sabiha Gökçen
  2. İstanbul Sabiha Gökçen-Cidde
  3. İstanbul Sabiha Gökçen-Doha
  4. İstanbul Sabiha Gökçen-Erbil
  5. İstanbul Sabiha Gökçen-Meşhed
  6. İstanbul Sabiha Gökçen-Paris
  7. Isfahan-İstanbul Sabiha Gökçen
  8. İmam Humeyni-İstanbul Sabiha Gökçen
  9. Şiraz-İstanbul Sabiha Gökçen
  10. Tebriz-İstanbul Sabiha Gökçen
  11. Antalya-Amman
  12. Dalaman-Amman
  13. Dubai -Antalya
  14. Gaziantep-Londra (GB)

(AA)(AA)

49€+

  1. Antalya-Çimkent
  2. Antalya-Dubai

59€+

  1. İstanbul Sabiha Gökçen- Oš-İstanbul Sabiha Gökçen
  2. İstanbul Sabiha Gökçen-Almatı
  3. İstanbul Sabiha Gökçen-Amman
  4. İstanbul Sabiha Gökçen-Bişkek-İstanbul Sabiha Gökçen
  5. İstanbul Sabiha Gökçen-Çimkent
  6. İstanbul Sabiha Gökçen-Moskova
  7. İstanbul Sabiha Gökçen-Nursultan
  8. İstanbul Sabiha Gökçen-Petersburg
  9. Karaçi-İstanbul Sabiha Gökçen
  10. Meşhed-İstanbul Sabiha Gökçen
  11. Nursultan -İstanbul Sabiha Gökçen
  12. Antalya-Almatı
  13. Antalya-Moskova
  14. Antalya-Nursultan
  15. Çimkent-Antalya
  16. Trabzon-Amman
  17. 69€+ vergilerle
  18. Kazablanka-İstanbul Sabiha Gökçen
  19. Almatı-Antalya
  20. Nursultan -Antalya
  21. Almatı-İstanbul Sabiha Gökçen
  22. Çimkent-İstanbul Sabiha Gökçen
  23. Antalya-Bişkek-Antalya
  24. İzmir-Moskova
  25. Moskova-Antalya
  26. Bodrum-Moskova
  27. Dalaman-Moskova
  28. Moskova-İstanbul Sabiha Gökçen

(AA)(AA)

79€+ vergilerle

  1. İstanbul Sabiha Gökçen-Kazablanka
  2. Moskova-İzmir
  3. Moskova-Bodrum
  4. Moskova-Dalaman
  5. Petersburg-İstanbul Sabiha Gökçen

89€+ vergilerle

İstanbul Sabiha Gökçen-Karaçi

(AA)(AA)

🔴 Kampanya hangi kanallarda geçerli?

Bu fırsat sadece Pegasus'un resmi internet sitesi (flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılan biletlemelerde geçerli. Acenteler veya diğer satış kanalları kampanyaya dahil değil.

⚪️ Koltuk sayısı sınırlı mı?

Kampanyadaki 200.000 koltuk sayısı sınırlı.

Koltuklar tükendiğinde kampanya da sona erecek.

