Sigorta CEO'su uyardı! Mental sağlık sorununda artış var...

RAY Sigorta, "Baştan Aşağı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" ile sigortalılar için ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ray Sigorta'nın geçen yıl yenilikçi bir yaklaşımla kapsamını genişlettiği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünü, fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığı da güvence altına alan teminatlarıyla TSS'de yeni bir dönemi başlatıyor.



Ürün özelinde hayata geçirilen iyileştirmeler kapsamında acente ve müşteri deneyimi süreçleri de yer alıyor. Müşteriler artık Ray Sigorta web sitesinden online randevu sistemiyle asistans hizmetlerine kolayca erişim sağlayabilecek, "Sağlık Kalan Haklarım" modülü aracılığıyla da poliçeleri kapsamındaki haklarını anında takip edebilecek. "Baştan Aşağı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası" sektörde ilk kez; kısa süreli psikolojik danışmanlık uygulamalarından farklı olarak, 45 dakikalık seanslar ile verilen 3 adet ücretsiz, 3 adet katılım paylı olmak üzere toplam 6 online psikolog görüşmesini teminat kapsamına ekliyor. Ayrıca psikiyatrik rehabilitasyon teminatı da bundan böyle yatarak tedavi kapsamına alınıyor.



'ARTIŞ GÖZLENİYOR'

Sigortacılığın her alanında müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ürünler sunduklarını ifade eden Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Günümüzde tüm dünyada, stres başta olmak üzere pek çok mental sağlık sorununda artış gözlemleniyor. Ülkemizde de araştırmalar, her 5 kişiden birinin 'sürekli stres ve kaygı' yaşadığını gösteriyor.



Bu nedenle Ray Sigorta olarak harekete geçtik ve geçen yıl kasım ayıyla birlikte TSS ürünümüzü mental sağlık ve wellness hizmetlerini de kapsayacak şekilde müşterilerimizle buluşturduk. Sağlığın fiziksel ve ruhsal açıdan bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle geliştirdiğimiz bu yenilikçi ve kapsamlı çözüm, yalnızca müşterilerimize güvence sunmakla kalmıyor. TSS alanında büyüme iştahımızı ve pazardaki iddiamızı da ortaya koyuyor. Hedefimiz sağlık branşında da en büyük oyunculardan biri olmak. Emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Ürünümüzü geliştiriyor, sağlık sigortacılığındaki varlığımızı güçlü şekilde büyütmeye devam ediyoruz."