Hız sınırını aşma cezaları kademeli şekilde artacak! Trafik cezalarında yeni dönem...

Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Yürürlükteki trafik yönetmeliğine göre sürücüler, otoyollarda belirlenen hız sınırını yüzde 10'a kadar aştıklarında herhangi bir ceza almıyordu. İçişleri Bakanlığı bu uygulamanın devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda; Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir.



Hız yapan yandı (Takvim.com.tr)



Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Düzenleme ile birliktek Yeni trafik yasasıyla birlikte hız sınırını aşma cezaları kademeli şekilde artacak ve bazı durumlarda 30 bin TL'ye kadar yükselecek. Ayrıca belirli hız aşımlarında ehliyetler 30 ila 90 gün arasında geri alınacak.