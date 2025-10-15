BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 148,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,6 milyar lira oldu.

Borsa günü yükselişle tamamladı. (AA) Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 8,02 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,52 ile bilişim oldu.