PODCAST CANLI YAYIN

Altın alım satım yapan dikkat! 10 Ekim Cuma gram, çeyrek, ONS ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları YENİ TABLO

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününde gram, çeyrek, ONS ve diğer birimlerde altın fiyatları yeniden merak konusu oldu. Peki 10 Ekim Cuma sabahında Kapalıçarşı’da ve serbest piyasalarda altın kaç TL oldu? İşte anlık altın tablosu ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın alım satım yapan dikkat! 10 Ekim Cuma gram, çeyrek, ONS ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları YENİ TABLO

Haftanın son işlem gününde altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek ve ONS altın ve diğer birimlerde fiyatlar güncellendi. İşte 10 Ekim Cuma altın fiyatlarında son durum…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/Gr) 5.346,01 5.346,69
22 Ayar Bilezik 5.077,53 5.157,42
Altın (ONS) 3.970,49 3.970,94
Altın ($/kg) 127.202,00 127.219,00
Altın (Euro/kg) 147.169,00 147.189,00
Cumhuriyet Altını 36.185,00 36.944,00
Yarım Altın 18.148,00 18.554,00
Çeyrek Altın 9.074,00 9.286,00
Reşat Altını 36.217,47 36.976,95
Kulplu Reşat Altını 36.219,69 36.979,20
22 Ayar Altın (Gr) 5.063,96 5.355,91
18 Ayar Altın (Gr) 3.902,58 3.903,08
14 Ayar Altın (Gr) 3.057,51 4.178,25
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 90.674,50 92.124,88
Kapalıçarşı Beşli Altın 183.615,85 187.199,56
Gremse Altın 90.674,50 92.748,87
Ata Altın 37.403,23 38.347,55
Tam Altın 36.269,80 36.986,10
Külçe Altın ($) 134.900,00 135.000,00
Has Altın 5.319,28 5.319,96
Hamit Altın 36.217,47 36.976,95

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10 EKİM DOLAR VE EURO FİYATLARI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu'nu hizmete açacak
Takas Bank
Emekliye 32 bin TL promosyon! Hangi banka ne kadar veriyor? Liste güncellendi
Dünya Gazze diplomasisini konuşuyor! Küresel vicdanın sesi "Umudun Anahtarı Erdoğan"
CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde para valizlerle taşındı: İmar rantı “gölge başkan” eliyle paylaştırıldı
Borsa İstanbul
Okan Buruk'un gündemi sarsacak başarısını TAKVİM ortaya çıkardı! 3.5 yılda ulaştığı puan ortalamasıyla futbol tarihine adını yazdırdı...
Altında çılgın yükseliş durmadı! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Çeyrek bitti satış durdu
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Domenico Tedesco'nun "ilk 1 ay raporunu" TAKVİM ele geçirdi! Hem olumlu hem olumsuz notlar mevcut!
ABD Başkanı Trump'tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: "FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır" sorusu geceye damga vurdu!
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Bakan Fidan'dan Gazze'de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas'a tebrik İsrail'e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!