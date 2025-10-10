Altın alım satım yapan dikkat! 10 Ekim Cuma gram, çeyrek, ONS ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları YENİ TABLO

Haftanın son işlem gününde altın piyasası hareketliliğini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek ve ONS altın ve diğer birimlerde fiyatlar güncellendi. İşte 10 Ekim Cuma altın fiyatlarında son durum…
CANLI ALTIN FİYATLARI
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/Gr)
|5.346,01
|5.346,69
|22 Ayar Bilezik
|5.077,53
|5.157,42
|Altın (ONS)
|3.970,49
|3.970,94
|Altın ($/kg)
|127.202,00
|127.219,00
|Altın (Euro/kg)
|147.169,00
|147.189,00
|Cumhuriyet Altını
|36.185,00
|36.944,00
|Yarım Altın
|18.148,00
|18.554,00
|Çeyrek Altın
|9.074,00
|9.286,00
|Reşat Altını
|36.217,47
|36.976,95
|Kulplu Reşat Altını
|36.219,69
|36.979,20
|22 Ayar Altın (Gr)
|5.063,96
|5.355,91
|18 Ayar Altın (Gr)
|3.902,58
|3.903,08
|14 Ayar Altın (Gr)
|3.057,51
|4.178,25
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|90.674,50
|92.124,88
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|183.615,85
|187.199,56
|Gremse Altın
|90.674,50
|92.748,87
|Ata Altın
|37.403,23
|38.347,55
|Tam Altın
|36.269,80
|36.986,10
|Külçe Altın ($)
|134.900,00
|135.000,00
|Has Altın
|5.319,28
|5.319,96
|Hamit Altın
|36.217,47
|36.976,95