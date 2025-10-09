Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine toplu sözleşme artışı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, asgari ücretlilere de Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği oran yansıtılacak. Ancak zamlar bununla sınırlı kalmayacak. Çalışan-çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Bunların bazılarında asgari ücret, bazılarında da memur zammı etkili olacak.



Herkesin geliri artacak (Takvim.com.tr)

ÜCRET ASGARİ ETKİSİ AZAMİ

Asgari ücrete bağlı olarak yükselecek gelirlerden bazıları şöyle olacak:



Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların geliri artacak. İşverenler, sadece asgari ücretlilerin değil, daha fazla maaş alan personeline de zam yapacak. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.



