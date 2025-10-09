PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!

Yaklaşan Ocak ayında sadece kamu çalışanlarının, emeklilerin ve asgari ücretlilerin değil, hemen herkesin geliri artacak. Asgari ücret ve memur zamları milyonların kazancına yansıyacak...

Giriş Tarihi:
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Memurlara, memur emeklilerine ve kamu işçilerine toplu sözleşme artışı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılırken, asgari ücretlilere de Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği oran yansıtılacak. Ancak zamlar bununla sınırlı kalmayacak. Çalışan-çalışmayan hemen herkesin geliri artacak. Bunların bazılarında asgari ücret, bazılarında da memur zammı etkili olacak.

Herkesin geliri artacak (Takvim.com.tr)Herkesin geliri artacak (Takvim.com.tr)

ÜCRET ASGARİ ETKİSİ AZAMİ
Asgari ücrete bağlı olarak yükselecek gelirlerden bazıları şöyle olacak:

Asgari ücret zammıyla tüm çalışanların geliri artacak. İşverenler, sadece asgari ücretlilerin değil, daha fazla maaş alan personeline de zam yapacak. Maaşı artan çalışanların işsizlik, tazminat, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.

Herkesin geliri artacak (Takvim.com.tr)Herkesin geliri artacak (Takvim.com.tr)

Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükselecek.
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

Kıdem ve ihbar tazminatında en düşük tutar değişecek.
En düşük rapor parası artacak.

Annelere doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar yükselecek.
Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR'un yapacağı ödeme artacak.

Tahminlere göre memur zammı ne olacak? (Takvim.com.tr)Tahminlere göre memur zammı ne olacak? (Takvim.com.tr)

Staj yapan öğrencilere verilen aylık ödeme zamlanacak.
Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlara verilen iş arama ve bulma yardımı değişecek.

BES'te devlet katkısı limiti artacak.
İhya yapacak esnafın ödeyeceği tutarlar değişecek.

Sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan gelir sınırı yükselecek.
Genel Sağlık Sigortası'nda primin devlet tarafından ödenmesi için bakılan gelir sınırı yükselecek.

Formüllere göre yeni asgari ücret (Takvim.com.tr)Formüllere göre yeni asgari ücret (Takvim.com.tr)

MEMUR KATSAYISI NELERİ ETKİLEYECEK?
Memur maaşları
Memur emeklisi aylıkları
Memurların ve emeklilerin ek ödemeleri (Aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, emekli doktor ilave ödemesi gibi...)
Dul ve yetim aylığı
65 yaş aylığı
Evde bakım yardımı
Engelli aylığı
Kronik hastalık yardımı
Sosyal ve Ekonomik Destek
Kıdem tazminatı tavanı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye'ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar! "İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi"
Takas Bank
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Borsa İstanbul
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener'in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Türk Telekom
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane'nin G.Saray'a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve