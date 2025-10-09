Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...

PODCAST CANLI YAYIN

Rekor üstüne rekor kıran altının onsu 4 bin doları, gramı 5 bin 400 lirayı aştı. Uzmanlardan yükselişin devamını bekleyen de düzeltme öngören de var...

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler yatırımcıları "güvenli liman" olarak gördükleri altına yönlendirirken, artan taleple birlikte fiyatlarda yükseliş hız kazandı. Rekor üzerine rekor kıran ons altın 4 bin doları, gram altın ise 5 bin 400 lirayı geçti. Ons altında yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 55'i bulurken, uzmanlardan "Yükseliş sürer" diyen de "Düzeltme gelir" diyen de var.

İVMEYİ 3 ÖNEMLİ HUSUS BELİRLEYECEK
Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin: Altını iyi irdelemek lazım. Birinci husus altın arzıyla talebi arasında açılan makas. Kısa zaman önceye kadar yatırımcılar altın sertifikasına yatırım yaparak altındaki değer artışından yararlanmayı yeterli bulurken, jeopolitik gerginlikler altının fiziki teslimatıyla ilgili talebi patlattı. Bu talep devam ettiği müddetçe altın üzerindeki baskı sürecek. İkinci husus, Amerikan ekonomisi ve dolara duyulan güvenin zedelenmiş olması. Merkez bankaları Amerikan tahvili cinsinden rezerv yerine altın cinsinden rezerv biriktirmeye bu tempoyla devam ederlerse, bu durum ons fiyatının 4 bin doların üzerinde seyretmesine sebep olacak. Üçüncü husus ise jeopolitik ve jeo-ekonomik belirsizlikler. Rusya- Ukrayna savaşının çok az bir ihtimal de olsa yayılması ve Orta Doğu'daki gerginliğin devam etmesi halinde altının epeyce bir süre daha 4 bin doların üzerinde seyretmesi şaşırtıcı olmayacak.

2026'DA BEKLENEN ŞİMDİDEN OLDU
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş: Son 1 aydır yaşanan yükselişleri, sağlıksız ve teknik okumayla mantıksız bir fiyatlama olarak görüyorum. Yükselişleri tetikleyen bir neden yok. Ancak iki sebep benim için çok önemli. Altın fiyatlarında ya savaş ya da manipülasyon fiyatlaması var. Bu sorunun cevabı şu anda kimsede yok. 2026'da beklediğimiz rakamlar daha yıl bitmeden geldi. Belirsizlikler devam ediyor. Mutlaka bir düzeltme yapılması lazım. 7 haftadır bir düzeltme gelmedi. Şu an piyasada bir öngörü yok. Panik olmadan piyasayı takip etmek en doğru karar.

REKORLAR UYARI İŞARETİ
Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan: Altının yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. merikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin hızlı yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti.

HER BALON ENİNDE SONUNDA PATLAR
İnveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı: Altın artık güvenli liman değil, riski çok yükseldi. Her balon eninde sonunda patlar. Geri çekilme riski yüzde 25 kayıp anlamına gelebilir.

BELİRSİZLİK ARTIŞI TETİKLER
Midas analisti Tim Waterer: Artan belirsizlik seviyeleri altın fiyatlarındaki artışları tetikleme eğilimindedir ve bunun tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak 4 bin dolar civarında kâr alma isteği, potansiyel bir kısa vadeli risk oluşturuyor.

PORTFÖYLERDE OLMALI
Bridgewater Associates Kurucusu Ray Dalio: Altının portföylerde yüzde 15 oranında yer alması gerekiyor. Altın "mükemmel bir çeşitlendirici" ve özellikle krediye dayalı piyasalarda değerli bir varlık olarak öne çıkıyor

