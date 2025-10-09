Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...

Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler yatırımcıları "güvenli liman" olarak gördükleri altına yönlendirirken, artan taleple birlikte fiyatlarda yükseliş hız kazandı. Rekor üzerine rekor kıran ons altın 4 bin doları, gram altın ise 5 bin 400 lirayı geçti. Ons altında yılbaşından bu yana yaşanan yükseliş yüzde 55'i bulurken, uzmanlardan "Yükseliş sürer" diyen de "Düzeltme gelir" diyen de var.



Altın karmaşa (AA)

İVMEYİ 3 ÖNEMLİ HUSUS BELİRLEYECEK

Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin: Altını iyi irdelemek lazım. Birinci husus altın arzıyla talebi arasında açılan makas. Kısa zaman önceye kadar yatırımcılar altın sertifikasına yatırım yaparak altındaki değer artışından yararlanmayı yeterli bulurken, jeopolitik gerginlikler altının fiziki teslimatıyla ilgili talebi patlattı. Bu talep devam ettiği müddetçe altın üzerindeki baskı sürecek. İkinci husus, Amerikan ekonomisi ve dolara duyulan güvenin zedelenmiş olması. Merkez bankaları Amerikan tahvili cinsinden rezerv yerine altın cinsinden rezerv biriktirmeye bu tempoyla devam ederlerse, bu durum ons fiyatının 4 bin doların üzerinde seyretmesine sebep olacak. Üçüncü husus ise jeopolitik ve jeo-ekonomik belirsizlikler. Rusya- Ukrayna savaşının çok az bir ihtimal de olsa yayılması ve Orta Doğu'daki gerginliğin devam etmesi halinde altının epeyce bir süre daha 4 bin doların üzerinde seyretmesi şaşırtıcı olmayacak.



Altın karmaşa (AA)