Enflasyon programı devam edecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonun seyrini değerlendirirken, "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz" dedi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştiren Karahan, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerini sırasıyla yüzde 16 ve 9 olarak belirlediklerini hatırlattı. Karahan, "Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştıracağız" diye konuştu. Yurt içi talep yavaşlama seyrini sürdürürken talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde seyrettiğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti: "2024 yılı Haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız