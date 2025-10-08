BES sisteminde katılımcı sayısı 10 milyona dayandı! Sistem 18 yaş altı çocuk ve gençlerle büyüyor

PODCAST CANLI YAYIN

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde katılımcı sayısı 9 milyon 955 bini aştı. 18 yaş altı çocuk ve gençlerle büyüyen sistem, OKS ile birlikte 17.7 milyon kişiye ulaştı...

Emeklilik dönemi için çalışırken birikim yapma imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümesini sürdürüyor. Gönüllü BES'te katılımcı sayısı 10 milyona dayandı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 3 Ekim tarihli verilerine göre; gönüllü BES'te katılımcı sayısı 9 milyon 955 bini aştı.

Katılımcıların devlet katkısı dahil fon tutarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 1 trilyon 735 milyar lirayı buldu. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında katılımcı sayısında 616.4 bin kişi, fon tutarında yaklaşık 701.7 milyar lira artış kaydedildiği görüldü.

7.7 MİLYON KİŞİ OKS'DE
Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) de 3 Ekim itibariyle katılımcı sayısı 7 milyon 756 bini aşarken, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü 117.3 milyar lirayı buldu. Geçen yılın aynı dönemine göre katılımcı sayısında 192 bin kişilik, fon tutarında 40.8 milyar lira tutarında artış ortaya çıktı. OKS dahil BES'te toplam katılımcı sayısı 17.7 milyonu, fon büyüklüğü de 1.8 trilyon lirayı aşarken, 1 yılda katılımcı sayısında yaklaşık 808 bin, fon tutarında 742 milyar liralık artış yaşandı.

18 YAŞ ALTI DA BÜYÜYOR
Gönüllü BES'teki büyüme çocuk ve gençlerle hız kazandı. 26 Eylül itibariyle 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 571 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 329 bin kişiydi. Buna göre çocuk ve genç katılımcı sayısı 1 yılda 242 bin kişi arttı.

18 yaş altı katılımcıların fon tutarı da 55.5 milyar liraya ulaştı. Devlet ise bu çocuklar için 12.4 milyar lira katkı yaptı. Böylece 1 milyon 571 bin çocuğun toplam BES tasarrufu 67.9 milyar lirayı geçti

