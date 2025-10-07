Trabzon’a çevre dostu ekolojik köprü geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ganita ve Pazarkapı arasında yapımı devam eden çevre dostu ekolojik köprüyü, 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'da yapımı süren söz konusu köprünün, Türkiye'nin 11. kara yolu ekolojik köprüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Çevre dostu köprü, 250 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olacak. Üzerinde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ve 500 metrekarelik bir yeşil alan yer alacak.

Böylece vatandaşlarımız sadece karşıdan karşıya geçmekle kalmayacak, yeşille iç içe bir deneyim yaşayacak" değerlendirmesinde bulundu.