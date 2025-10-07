Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 115 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 60 bin lira.





KURULUŞ (DEMİRBAŞ) DESTEĞI: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 350 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 435 bin lira.





SEKTÖRE GÖRE FARKLI

Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 350 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 435 bin lirayı geçemiyor.