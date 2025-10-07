PODCAST CANLI YAYIN

Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı

İŞKUR, kendi işini kurmak isteyen engellilere ve eski hükümlü vatandaşlara hibe desteği için yeni başvuru çağrısına çıktı. Son başvuru tarihini ise 24 Ekim olarak açıkladı. İşte detayları...

Giriş Tarihi:
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 580 bin, eski hükümlülere 435 bin lira hibe destek için yeni perde açıldı. İŞKUR, 2025 yılı üçüncü dönem destekleri için çağrıya çıktı.



E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 24 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 24 Ekim mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor. Engelli desteği 3 başlıkta veriliyor:



KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 30 bin lira.

İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 115 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 60 bin lira.



KURULUŞ (DEMİRBAŞ) DESTEĞI: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dahil en fazla 350 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 435 bin lira.



SEKTÖRE GÖRE FARKLI
Eski hükümlülere ise kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 350 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dahil 435 bin lirayı geçemiyor.



NELER GEREKİYOR?
İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaşını tamamlamak.
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
Emekli olmamak.
Girişimcilik eğitim programı sertifikası olması.
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri olmaması.
İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak.
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
İcra dosyası bulunmamak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Savaş suçlusu Netanyahu, soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Borsa İstanbul
CANLI ANLATIM | Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma! Ağır silahlar devreye girdi: Rahman Camii çevresi havan saldırısıyla hedef alındı
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Bir zamanlar "YPG PKK’dır" diyordu şimdi işgal haritası önünde poz veriyor! Tom Barrack'tan Mazlum Abdi'ye ziyaret
Türk Telekom
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro