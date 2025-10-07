Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı

Kendi işini kurmak isteyen engellilere 580 bin, eski hükümlülere 435 bin lira hibe destek için yeni perde açıldı. İŞKUR, 2025 yılı üçüncü dönem destekleri için çağrıya çıktı.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 24 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 24 Ekim mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne iletmesi gerekiyor. Engelli desteği 3 başlıkta veriliyor:
KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 30 bin lira.