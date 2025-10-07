Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

AA



GÖZLER ENFLASYONDA

Net asgari ücret Ocak 2023'te yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesine yükselmiş, Temmuz 2023'te yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 lira yapılmıştı.

Asgari ücret, Ocak 2024'te yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2, Ocak 2025'te de yaklaşık yüzde 30 zam ile 22 bin 104 liraya yükselmişti. Geçtiğimiz 10 yıla bakıldığında birkaç istisna hariç tespit edilen asgari ücret artışlarının bir önceki dönem enflasyon rakamlarının üzerinde olduğu görülüyor. Bu nedenle 2026 yılı için belirlenecek asgari ücret artışının da 2025 yılı enflasyonunun üzerinde olması bekleniyor.

AA



TÜFE TAHMİNİ NE GETİRECEK?

Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Yeni Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 6 bin 300 lira artarak 28 bin 405 liraya çıkacak.

Asgari ücretin brütü 26 bin 5 liradan 33 bin 417 liraya, işverene maliyeti 30 bin 621 liradan 39 bin 348 liraya yükselecek.